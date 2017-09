Robben po krutej prehre nepodporil Ancelottiho. Toto nebol Bayern, znie z klubu

O tom, že medzi futbalistami Bayernu Mníchov a trénerom Carlom Ancelottim nie je všetko v poriadku, sa špekulovalo už pred stredajším zápasom Ligy majstrov na ihrisku Paríža St. Germain. A vysoká prehra 0:3 to ešte umocnila.

Jeden z najskúsenejších hráčov v nemeckom tíme Arjen Robben nevyužil možnosť po zápase podporiť trénera.

Na otázku novinára, či stojí tím za trénerom, holandský stredopoliar reagoval, že na to nechce odpovedať. Rovnako nechcel dávať najavo svoju nespokojnosť s tým, že chýbal v základnej zostave.

„Zostava je vecou trénera. Nepoviem k tomu nič. Každé slovo v tomto prípade by bolo zbytočné. Teraz potrebujeme zostať jednotní ako tím. Každý, kto dá najavo svoju nespokojnosť, tímu nepomôže,“ uviedol Robben.

Pre Bayern išlo o dôležité stretnutie v boji o prvé miesto v skupine Ligy majstrov a vôbec ho nezvládol. Inkasoval už v 2. minúte a potom sa mu nedarilo zastavovať brejky súpera. „Keď inkasujete tak skoro, je to ten najhorší možný scenár. PSG to nahralo do kariet. Majú vpredu troch útočníkoch svetovej úrovne a ich brejky je ťažké zastavovať, keď sa snažíte o vyrovnanie,“ hodnotil Robben.

„Je to bolestivá prehra. Nikto nechce prehrať takéto dôležité stretnutie. Navyše takto. Som tu už deviatu sezónu a na podobné výsledky nie som zvyknutý. Musíme sa z toho dostať, pretože náš tím má kvalitu,“ dodal tridsaťtriročný holandský reprezentant.

Ancelotti zvolil zostavu bez klasického krídelného hráča, pretože chcel získať prevahu v strede poľa. „Plánovali sme kontrolovať hru a držať loptu. Preto som chcel mať viac hráčov v strede a využívať na krídlach obrancov. Lenže po rýchlom inkasovaní sme boli nútení viac útočiť a nemali sme to dobre vyvážené,“ priznal Ancelotti.

Prehra veľmi sklamala a vedenie Bayernu, ktoré bude od trénera požadovať analýzu. „Bola to trpká prehra, ktorá potrebuje dôkladnú analýzu. A musí mať následky, pretože to, čo sme videli, nebol Bayern Mníchov,“ povedal predseda klubu Karl-Heinz Rummenigge. „Je dôležité rýchlo sa vrátiť na správnu cestu a ukázať, že sme stále obávaný tím,“ dodal.