V Parku princov žiaril miliónový tínedžer. Príbeh sa len začína, vraví

Kylian Mbappé počas zápasu s Bayernom Mníchov. Autor: Reuters, CHARLES PLATIAU

Skóre duelu B-skupiny otvoril už v 2. min brazílsky pravý obranca Dani Alves, keď zblízka prestrelil Svena Ulreicha v bránke hostí. Druhý zásah pridal po polhodine hry delovkou z hranice šestnástky Uruguajčan Edinson Cavani.

Víťazstvo Parížanov podčiarkol v 63. min Neymar. Klub z metropoly Francúzska po dvoch kolách suverénne tróni na čele tabuľky s plným počtom 6 bodov a skóre 8:0. V druhom stretnutí „béčka“ podľahol Anderlecht Brusel Celticu Glasgow 0:3.

„Získali sme tri body a to je skvelé. Proti silnému európskemu klubu sme chceli zvíťaziť, aby sme sa dostali na líderskú pozíciu v skupine, a to sa nám aj podarilo. Veľmi dobre sme sa adaptovali na taktiku Bayernu, ktorý vysunul jednotlivé línie trochu vyššie. Na ich držanie lopty sme odpovedali agresívnou defenzívou a zároveň disciplínou v zadných radoch. Naši útočníci odohrali veľkolepý zápas. Všetko fungovalo dokonale,“ vyhlásil podľa webu soccerway.com parížsky tréner Unai Emery.

Útočník St. Germain Kylian Mbappé po stretnutí adresoval súperom veľavravný odkaz. „Tento príbeh je iba na začiatku. V našich srdciach sme vedeli, že proti veľkému tímu musíme podať skvelý výkon. Očakávania boli vysoké, ale po letnom prestupovom období je to normálne,“ povedal 18-ročný tínedžer pre Canal+.

Defenzívny záložník PSG Marco Verratti priznal, že bol v stredu doslova unesený z výkonu svojho mladého spoluhráča. „Kylian je výnimočný hráč. Už vo veku 18 rokov dokáže rozhodovať o dianí na trávniku, takých hráčov nie je veľa. Snažíme sa mu čo najviac pomôcť. Mimo ihriska je veľmi pokorný a chce sa zlepšovať. Je pre nás veľmi dôležitý a sme šťastní, že ho v Paríži máme,“ skonštatoval 24-ročný odchovanec Delfina Pescara.

Nemecký šampión prehral pod Eiffelovkou v rámci LM vo všetkých štyroch doterajších vystúpeniach. V kontinentálnom pohári číslo jeden sa mu na ihriskách súperov v ostatnom čase príliš nedarí – z posledných deviatich stretnutí vyhral iba dve a pripísal si na konto až päť prehier.

„Našou hrou sme to súperovi uľahčili. Samozrejme, príliš skoro sme sa ocitli v pozícii prehrávajúceho mužstva. Paríž St. Germain má svetový útok, vytvoril si proti nám veľmi veľa šancí,“ vyhlásil brankár Bavorov Sven Ulreich.

Zostrih zápasu PSG - Bayern.

Duel mal špecifickú príchuť pre trénera Bayernu Carla Ancelottiho, ktorý v rokoch 2011 – 2013 viedol práve parížske mužstvo. Po prehre 0:3 však rozhodne nemal dôvod usmievať sa.

„Nemali sme silu na to, aby sme udržali na uzde parížske kontry. V prvom polčase sme mali dobrú kontrolu nad stretnutím, držali sme loptu, mali aj zopár šancí. Neboli sme však dostatočne nebezpeční a nedisponovali požadovanou vyváženosťou. Domáci hrali celý zápas na protiútoky a všetky sme nemohli ustriehnuť. Čo sa týka našej základnej jedenástky, nemyslím si, že to bolo z mojej strany riskantné. Domnieval som sa, že som vybral najlepšiu možnú zostavu. Viem, že za to teraz dostanem kritiku, ale pred zápasom som si myslel, že som zvolil správnych hráčov,“ vyhlásil taliansky kouč Bayernu Carlo Ancelotti, ktorý nechal na lavičke náhradníkov ostrieľané duo Franck Ribéry a Arjen Robben.

„Vedeli sme, že silnou zbraňou parížskeho mužstva sú rýchle protiútoky. Nie je vždy ľahké ubrániť ich, pretože keď sa tlačíte dopredu, dávate takto súperovi voľnejší priestor. Prehra 0:3 v LM je vždy ťažká,“ povedal druhý menovaný, ktorý naskočil do diania až v 69. min.