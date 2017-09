Real Madrid dokázal to, čo ešte nikdy predtým. Vyhral v Dortmunde

V prvom polčase otvoril skóre hosťujúci Gareth Bale, krátko po zmene strán zvýšil náskok „bieleho baletu“ Cristiano Ronaldo. Borussia odpovedala v 54. min gólom Pierra-Emericka Aubameyanga, triumf Realu spečatil v 79. min Ronaldo.

V druhom zápase „háčka“ Tottenham Hotspur uspel na cyperskej pôde, nad domácim APOEL Nikózia zvíťazil 3:0. Hetrikom sa zaskvel Harry Kane, asistentom českého hlavného rozhodcu Pavla Královca bol Slovák Roman Slyško. Real a Tottenham majú na konte po šesť bodov, Dortmund a APOEL nulu.

V F-skupine domáci SSC Neapol zvíťazil 3:1 nad Feyenoordom Rotterdam gólmi Lorenza Insigneho, Driesa Mertensa a Josého Callejóna. Slovenský stredopoliar a kapitán Neapola Marek Hamšík hral do 70. min. Manchester City si v „efku“ v domácom prostredí poradil so Šachtarom Doneck (2:0). ManCity je lídrom poradia so šiestimi bodmi, Neapol a Šachtar majú po tri body.

G-skupina priniesla vedno s víťazstvom FC Porto na pôde AS Monako (3:0) a triumfu domáceho Besiktasu Istanbul nad RB Lipsko (2:0) aj výpadok elektrického prúdu na štadióne v tureckej metropole, čo znamenalo prerušenie stretnutia v druhom polčase približne na štvrťhodinu. Besiktas má po dvoch kolách šesť bodov, Porto tri, Lipsko s Monakom po bode.

Anglický FC Liverpool v rámci E-skupiny remizoval 1:1 v Moskve na ihrisku Spartaka, na zásah domáceho Fernanda odpovedal ešte v úvodnej štyridsaťpäťmi­nútovke Philippe Coutinho. FC Sevilla si doma bez problémov poradil 3:0 so slovinským NK Maribor, hetrik dosiahol francúzsky útočník Wissam Ben Yedder. Sevilla je na čele skupiny so štyrmi bodmi, nasledujú Liverpool a Spartak s dvoma a jednobodový Maribor.

E-skupina:

Spartak Moskva (Rus.) – FC Liverpool (Angl.) 1:1 (1:1)

Góly: 23. Fernando – 31. Coutinho, rozhodoval: Turpin (Fr.)

Spartak Moskva: A. Rebrov (68. Selichov) – Ješčenko, Tasci, Kutepov, Bocchetti, Džikija – Samedov (90.+ Pedro Rocha), Fernando, Pašalič, I. Popov (84. Melgarejo) – Luiz Adriano

Liverpool: Karius – Alexander-Arnold, Matip, Lovren, Alberto Moreno – Emre Can (73. Wijnaldum), Henderson, Coutinho – Salah, Firmino, S. Mané (70. Sturridge)

FC Sevilla (Šp.) – NK Maribor (Slovin.) 3:0 (2:0)

Góly: 27., 38. a 83. Ben Yedder (tretí z pok. kopu), rozhodoval: Kulbakov (Biel.)

Sevilla: Sergio Rico – Corchia, Pareja, Lenglet, Escudero – Banega (86. G. Pizzaro), N'Zonzi, F. Vázquez (79. Sarabia) – J. Correa, Ben Yedder, Nolito (67. Jesús Navas)

Maribor: Handanovič – Milec, Rajčevič, Billong, Viler – Kabha (74. Hotič), Vrhovec – Pihler, Ahmedi, Bohar (71. M. Kramarič) – M. Tavares (88. Mesanovič)

F-skupina:

SSC Neapol (Tal.) – Feyenoord Rotterdam (Hol.) 3:1 (1:0)

Góly: 7. L. Insigne, 49. Mertens, 70. Callejón – 90.+ Amrabat, rozhodoval: Collum (Škót.)

Neapol: Reina – Hysaj, Maksimovič, Koulibaly, Ghoulam – Allan, Jorginho (80. Diawara), HAMŠÍK (70. Zieliňski) – Callejón (73. Rog), Mertens, L. Insigne

Feyenoord: Jones – Diks, St. Juste, Renato Tapia (78. Van Beek), Haps – Amrabat, El Ahmadi, Vilhena – Berghuis (86. S. Larsson), Toornstra (69. Basacikoglu), Boëtius

Manchester City (Angl.) – Šachtar Doneck (Ukr.) 2:0 (0:0)

Góly: 48. De Bruyne, 90. Sterling, rozhodoval: De Sousa (Portug.)

Manchester City: Ederson – K. Walker, J. Stones, Otamendi, Delph – De Bruyne, Fernandinho, D. Silva (81. Gündogan) – Gabriel Jesus (55. Sterling), Agüero (85. Bernardo Silva), Leroy Sané

Šachtar: Pjatov – Butko, Ordec, Rakickij, Ismaily – Fred (90.+ Kovalenko), Stepanenko – Marlos (78. Dentinho), Taison, Bernard – Ferreyra

G-skupina:

Besiktas Istanbul (Tur.) – RB Lipsko (Nem.) 2:0 (2:0)

Góly: 11. Babel, 43. Talisca, rozhodoval: Karasiov (Rus.)

Besiktas: Fabricio Ramírez – Medel (70. Necip Uysal), Pepe, Tošič, Erkin – Özyakup , Hutchinson – Quaresma, Talisca (71. Tolgay Arslan), Babel – Tosun (80. Negredo)

Lipsko: Gulácsi – Ilsanker, Orban (46. K. Kampl), Upamecano, Halstenberg – Sabitzer, N. Keita (59. Bruma), Demme, Forsberg – Augustin, Werner (32. Klostermann)

AS Monako (Fr.) – FC Porto (Portug.) 0:3 (0:1)

Góly: 31. a 69. Aboubakar, 89. Layún, rozhodoval: Vinčič (Slovin.)

Monako: Benaglio – Sidibé, Glik, Jemerson, Jorge – Fabinho – Ghezzal (74. B. Keita), Joao Moutinho, Lemar (63. Rony Lopes), Diakhaby (46. Carrillo) – Falcao

Porto: Casillas – Ricardo, Felipe, Marcano, Telles – Sérgio Oliveira (86. D. Reyes), Danilo, Héctor Herrera, Brahimi (71. Layún) – Marega, Aboubakar (71. Corona)

H-skupina:

APOEL Nikózia (Cyp.) – Tottenham Hotspur (Angl.) 0:3 (0:1)

Góly: 39., 62. a 67. H. Kane, rozhodovali: Královec (ČR) – Slyško (SR), Nádvorník (ČR)

APOEL: Waterman – Vouros, Rueda, Carlao, Lago – Vinicius, Morais (84. Alexandrou) – Zahid, Sallai (62. Makris), Aloneftis (75. Farías) – Igor de Camargo

Tottenham: Lloris – Trippier, Alderweireld, D. Sánchez, B. Davies – Winks, Dier – Aurier (57. F. Llorente), M. Sissoko (84. Georgiou), Son Heung-Min – H. Kane (75. N'Koudou)

Borussia Dortmund (Nem.) – Real Madrid (Šp.) 1:3 (0:1)

Góly: 54. Aubameyang – 50. a 79. C. Ronaldo, 18. Bale, rozhodoval: Kuipers (Hol.)

Dortmund: Bürki – Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan (60. Dahoud) – Sahin (60. Weigl) – Gonzalo Castro, Götze (76. Ch. Pulisic) – Jarmolenko, Aubameyang, Philipp

Real: K. Navas – Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho – Casemiro – Kroos, Modrič (90.+ Ceballos) – Bale (86. Lucas Vázquez), C. Ronaldo, Isco (76. Asensio)