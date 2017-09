Ancelotti provokuje PSG: Mužstvu chýba identita

Presadí sa strelecky Edinson Cavani v súboji proti Bayernu Mníchov? Autor: Reuters, JEAN-PAUL PELISSIER

Azda najzaujímavejšie stretnutie ponúka B-skupina, v ktorej sa Paríž Saint-Germain stretne s nemeckým šampiónom Bayernom Mníchov. Duel v Parku princov bude mať špecifickú príchuť pre trénera hostí Carla Ancelottiho, ktorý v rokoch 2011–2013 viedol práve mužstvo Saint-Germain.

Skúsený 58-ročný Talian sa pred stredajším zápasom nechal počuť, že parížsky tím má veľkú kvalitu, avšak po angažovaní hviezdnych útočníkov Neymara a Kyliana Mbappého bude ešte nejaký čas trvať, kým nájde svoju identitu.

„Cítim vzrušenie, že zavítam do klubu, v ktorom sa od môjho odchodu v roku 2013 veľa zmenilo. Na pôsobenie v Paríži mám pekné spomienky. Aj keď sme mali s vedením klubu nejaké problémy po mojom odchode do Realu Madrid, vždy, keď myslím na Paríž, napĺňa ma to šťastím,“ vyhlásil Ancelotti pre denník Le Figaro a dodal:

„Som rád, že uvidím Park princov, fanúšikov a hráčov ako Thiago Silva, Rabiot, Motta, Verratti či Pastore. Mali sme dobrý vzťah, rovnako tak aj s prezidentom klubu (Nasser Al-Khelaifi, pozn.). Paríž St. Germain je dnes už veľký klub, akurát si myslím, že po príchode Neymara a Mbappého ešte potrebuje objaviť svoju identitu. Všetko chce čas.“

V parížskom klube veria, že veľké investície do hráčskeho kádra sa čoskoro odzrkadlia aj na úspechoch na medzinárodnej scéne. „Môžete mať veľké ambície, ale to neznamená, že LM aj vyhráte. Je to divoká súťaž. Okrem tradičných favoritov môžu v tejto sezóne ašpirovať na triumf aj Manchester City, Tottenham či Liverpool,“ doplnil Ancelotti, ktorý LM vyhral ako tréner celkovo trikrát.

Mužstvá sa v pohárovej Európe stretli dovedna šesťkrát, vždy v LM, a Parížania vedú v počte triumfov 4:2. Mníchovčania sa budú snažiť o vylepšenie tejto štatistiky, no aj vzhľadom na historickú bilanciu to budú mať veľmi ťažké, keďže doteraz prehrali vo všetkých troch vystúpeniach pod Eiffelovkou.

Podľa krídelníka PSG Juliana Draxlera sa fanúšikovia môžu tešiť na veľké ofenzívne predstavenie. „Prvýkrát nebudem čeliť Bayernu v pozícii outsidera. St. Germain bude chcieť hrať útočne. Som rád, že som súčasťou tohto mužstva,“ povedal podľa webu fourfourtwo.com 24-ročný nemecký reprezentant.

Jeho spoluhráč z národného tímu, no v stredu súper, obranca Joshua Kimmich, zareagoval: „Teším sa na Neymara. V súbojoch jeden na jedného je to najlepší hráč na svete. Pre takéto chvíle máte radi futbal.“

Napínavú konfrontáciu sľubuje aj zápas C-skupiny na madridskom štadióne Wanda Metropolitano, ktorý zažije svoju európsku pohárovú premiéru. Domáce Atlético sa na ňom predstaví proti anglickému majstrovi FC Chelsea.

„Rojiblancos“ aktuálne ťahajú sériu 11 domácich duelov v LM bez prehry, ktorú si priniesli ešte zo „starého“ Štadióna Vicenteho Calderóna. Spomenuté kluby v uplynulých dňoch dotiahli transfer Diega Costu z Londýna späť do Madridu. Dvadsaťosemročný útočník však môže za svojho staronového zamestnávateľa nastúpiť až v januári, keďže Atlético má dovtedy zákaz registrovať nových hráčov.

Diego Costa hrával za „Los Colchoneros“ už v rokoch 2010–2014, po MS v Brazílii prestúpil na Britské ostrovy. „Spoločne sme v Londýne strávili nezabudnuteľné tri roky. Vyhrali sme toho veľa. Je to môj dobrý kamarát. Úžasne sme si rozumeli na ihrisku aj mimo neho. Bude mi chýbať,“ povedal podľa webu televíznej stanice ESPN stredopoliar Chelsea Cesc Fábregas.

Obidva tímy sa stretli aj v semifinále LM 2013/2014. Atlético po domácej remíze 0:0 v odvete dokonale zaskočilo súpera a po víťazstve 3:1 postúpilo do lisabonského finále, v ktorom podľahlo mestskému rivalovi Realu (1:4 po predĺžení).

V úvode ročníka 2012/2013 Atlético triumfovalo nad Chelsea v zápase o Európsky superpohár rozdielom triedy 4:1. Kouč „The Blues“ Antonio Conte je presvedčený, že jeho zverenci sú momentálne v dobrej forme.

Tú potvrdili v sobotňajšom dueli Premier League na pôde Stoke City (4:0), kde sa hetrikom zaskvel Álvaro Morata. Conte verí, že Londýnčania predvedú hernú pohodu aj v Madride. "Atlético v ostatných rokoch v LM veľakrát ukázalo svoju silu a dvakrát sa prebojovalo do finále. Sme však v dobrej forme.

Snažíme sa obmieňať základnú zostavu a odpoveď zo strany mojich hráčov je pozitívna. Som si istý, že budeme pripravení," povedal pre The Sun 48-ročný rodák z talianskeho Lec­ce.

Na španielskeho zástupcu FC Barcelona čaká v Portugalsku stretnutie D-skupiny na ihrisku nevyspytateľného Sportingu Lisabon. Bude to súboj tímov, ktoré skupinovú fázu odštartovali trojbodovým ziskom.

„Zeleno-bieli“ triumfovali v gréckom Pireu (3:2), „Barca“ si doma presvedčivo poradila s Juventusom Turín (3:0). Zápasu na Štadióne Josého Alvaladeho sa už nevie dočkať obranca domáceho mužstva Jérémy Mathieu. Tridsaťtriročný Francúz pred touto sezónou prestúpil do Sportingu práve z Barcelony.

Koniec v Katalánsku bol však preňho zrejme trpký, keďže vedeniu svojho niekdajšieho klubu pred vzájomným stretnutím adresoval zopár ostrých slov.

„Vážim si mojich bývalých spoluhráčov aj fanúšikov. Keby som náhodou strelil gól, ešte neviem, či by som ho oslávil. No možno by som tak učinil kvôli Bartomeuovi a Fernándezovi (prezident, resp. technický sekretár klubu, pozn.) za spôsob, akým so mnou zaobchádzali. Bolo to pre mňa veľmi ťažké. Taktiež kritika, ktorou ma pomerne často zasypávali katalánske médiá, nebola vždy objektívna. Futbal je tímový šport a ak sa prehrá, vinník nie je iba jeden,“ povedal Mathieu pre denník Marca.

V „déčku“ sa v stredu predstaví aj minulosezónny finalista Juventus Turín. „Stará dáma“ aktuálne s nulou v kolónke bodov musí doma pod Alpami nutne zabrať proti Olympiakosu Pireus. V prípade ďalšieho neúspechu by ambície „Juve“ na postup do osemfinále dostali pomerne vážnu trhlinu.

„Po prehre v Barcelone bude teraz dôležité, aby sme doma zvíťazili. Nebude to ľahký zápas, ale pri všetkej úcte k Olympiakosu, musíme ho zdolať,“ vyhlásil pre Sky Sport Italia francúzsky záložník „Bianconeri“ Blaise Matuidi.

Niekdajší taliansky obranca Bruno Cirillo, ktorý má v životopise aj pôsobenie v gréckych kluboch AEK Atény a PAOK Solún, sa domnieva, že Olympiakos netreba podceňovať. „Juventus je favoritom stretnutia, ale netreba zabúdať, že Olympiakos je mužstvo s bohatými skúsenosťami z európskych pohárov. Som si istý, že Gréci sa v Turíne pokúsia o zázrak,“ povedal pre web tuttojuve.com 40-ročný Cirillo, v drese Talianska účastník ME hráčov do 21 rokov v roku 2000 na Slovensku.