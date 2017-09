Kanonier Aubameyang čakal na ponuku Realu. Teraz ho môže zostreliť

Jeho dlhoročná túžba sa nenaplnila ani toto leto. Nikdy sa netajil tým, že by chcel niekedy obliekať dres najslávnejšieho futbalového klubu histórie - Realu Madrid. Pierre-Emerick Aubameyang o tom hovorí už roky.

Počas tohtoročného bláznivého prestupového leta mal aj on na stole viacero ponúk. Tú vysnívanú však nie a tak zostal verný svojmu doterajšiemu zamestnávateľovi.

V utorok to bude pre gabonský rýchlik ďalší špecifický zápas. Ako ofenzívny líder výborne rozbehnutého Dortmundu povedie svojich spoluhráčov do boja proti Realu Madrid. Ich vzájomný duel je šlágrom H-skupiny i celého utorkového programu Ligy majstrov.

„O Madride už nebudem hovoriť,“ začal úsečne Aubameyang v rozhovore pre francúzsku televíziu RMC Sport. „Uzavrel som s Dortmundom dohodu, že v lete smiem prestúpiť. Nevyšlo to i keď ponúk som mal viacero. Boli sme veľmi blízko k dohode s AC Miláno. Rozdiel v zárobku v Borussii a tam nebol veľký. Ich projekt ma zaujímal, ale z rôznych príčin to nevyšlo. Mal som ponuky aj z Číny, ale nebral som ich vážne. Bola to katastrofa. Prišli, odišli, povedali, že prídu znova, ale už sa nevrátili.“

Dortmund vstúpil do nového ročníka vynikajúco. Zo šiestich zápasov v Bundeslige päť vyhral, jeden remizoval a s pozoruhodným skóre 19:1 je na čele tabuľky. Aubameyang strelil osem gólov a brúsi si zuby na ďalšie.

„Som rád, že som zostal. V Dortmunde sa cítim dobre. Budeme spolu pokračovať v tvrdej práci, žiaden problém,“ uzavrel.

Prejaví sa jej ovocie už v utorok večer?