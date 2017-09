Génius z inej planéty potrestal Juventus

Pre futbalistov Barcelony to bolo trpké vyradenie. V apríli lanského roku nezachytili úvod prvého duelu štvrťfinále milionárskej súťaže, prehrali s Juventusom 0:3 a po bezgólovej odvete sa ich sen o cardiffskom finále rozplynul.

Lionel Messi oslavuje svoj prvý utorkový gól do siete Juventusu. Autor: Reuters, ALBERT GEA

V utorok sa španielsky gigant aspoň čiastočne svojmu sokovi revanšoval. Na Nou Campe bol v ťaháku D-skupiny lepším mužstvom a zvíťazil rovnako 3:0. Dvomi gólmi sa zaskvel Lionel Messi, ktorého na listine strelcov doplnil Ivan Rakitič.

„Sme smutní, že sme prehrali. Dali sme do toho všetko, ale nestačilo to. Messi je fenomenálny. Ukázal, že je hráčom z inej planéty,“ hodnotil stretnutie pre uefa.com 20-ročný záložník Juventusu Rodrigo Bentancur.

Nad výkonmi Barcelony bez Neymara, ktorý pred mesiacom prestúpil za rekordných 222 miliónov eur do PSG, viseli viaceré otázniky. Obzvlášť po nezvládnutom španielskom Superpohári (Katalánci prehrali s Realom 1:3 doma a 0:2 vonku) sa ozývali hlasy, že Brazílčanova absencia je citeľná. Odvtedy však zverenci Ernesta Valverdeho ťahajú štvorzápasovú víťaznú sériu. S úctyhodným skóre 12:0.

„V Barcelone bolo počas leta veľa šumu. Messi nepodpísal novú zmluvu, odišiel Neymar, nepodpísali kľúčové posily Verattiho ani Coutinha. Mnohí ju po šokujúcom lete odpisovali, ale to pri takom géniovi, akým je Messi, nemali robiť. Bol rozdielovým hráčom,“ píše Ben Hayward, redaktor goal.com.

Výkon argentínskeho loptového virtuóza potešil aj kouča Valverdeho. Bol rád, že Messi konečne prekonal Buffona.

„Kedysi som veľmi trpel, keď Messimu čelili moje mužstvá. Teraz si to užívam,“ vysvetlil bývalý kouč Villarealu, Valencie či Bilbaa. „Jeho prvý gól tesne pred prestávkou všetko zmenil. Nikto nevidel voľnú medzeru, ale on ju našiel. Je to jeden z najlepších hráčov v histórii klubu. Keď ho máte v kádri, tušíte, že sa vám vždy prihodí niečo dobré,“ doplnil Valverde.

Jeho náprotivok na trénerskej lavičke Juventusu Massimiliano Allegri neskrýval sklamanie z úvodného vystúpenia svojich zverencov v Lige majstrov.

„V takýchto stretnutiach musíte využiť šance. Neurobili sme to a Messi nás potrestal, lebo sme mu nechali priestor. Majú hráča, ktorý dokáže zmeniť každý zápas v prospech svojho mužstva. Musíme sa zlepšiť,“ dodal 50-ročný rodák z Livorna.