Status hviezdy, detské maniere. Neymar nepodal 18-ročnému chlapcovi ruku

V zápase Ligy majstrov medzi Celticom a Partížom Saint.Germain sa medzi nimi iskrilo. Iba 18-ročný obranca domácich Anthony Ralston sa počas stretnutia dostal do niekoľkých kontaktov s útočníkom PSG. A jedného slovného.

Na konci, v čase, keď si väčšina hráčov podávala ruky a vymieňala dresy, chcel aj on zakopať vojnovú sekeru. Ako sa to skončila? Neymar chlapské gesto odmietol. Naopak, hráč, ktorý v lete prestúpil do hlavného mesta Francúzska za neuveriteľných 222 miliónov eur, zrejme "pribalil“ Ralstonovi na cestu do šatne pár štipľavých slov. Predtým si však nezabudol zakryť ústa.

Pozrite si video.