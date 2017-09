Hamšík vyzýva súpera bez domova

„Páči sa mi ich štýl. Mám rád mužstvá, ktoré chcú hrať dopredu. Vyčnievajú v talianskej defenzívnej kultúre, sú vždy veľmi vysoko. S loptou sú fantastickí. Podľa mňa patria k trom najlepším mužstvám, ktoré hrajú ofenzívny futbal. Budeme to mať náročné. V Lige majstrov je veľa kvalitných mužstiev, ktoré vás môžu zdolať doma i vonku," cituje španielskeho stratéga Sky Sports.

Neapolčania pod kapitánskym vedením Marka Hamšíka v stredu vstúpia do hlavnej fázy Ligy majstrov. Od 20.45 nastúpia proti Šachtaru Doneck. Následne doma privítajú holandského šampióna

Feyenoord Rotterdam a prvú polovicu skupinovej časti uzavrú na Etihad Stadium, domovskom stánku Guardiolových zverencov.

„Nedostali sme sa do najťažšej skupiny, ale všetky tímy majú svoju kvalitu. Šachtar je pravidelným účastníkom Ligy majstrov, Feyenoord vyhral holandskú ligu. A o Manchestri City ani nemusíme hovoriť,“ hovorí Hamšík pre svoju oficiálnu stránku.

Tridsaťročný tvorca hry SSC i slovenskej reprezentácie nastúpil v najlepšej klubovej súťaži na 24 zápasov. Strelil v nich päť gólov. Pred úvodným výkopom proti ukrajinskému majstrovi priznal, že by rád so svojím klubom dokráčal do vyraďovacej fázy.

„Budú to náročné zápasy, ale my máme svoju kvalitu. Počas ostatných dvoch rokov sme zaznamenali pod vedením trénera Maurizia Sarriho výrazný progres. Naším cieľom je postup do osemfinále. Ak sa nám to podarí, v play off je možné všetko,“ dodáva slovenský futbalista.

Tradičný účastník pohárových súťaží z Donecka by rád potrápil konkurentov a taktiež sa dostal medzi najlepšiu šestnástku. Domáce zápasy odohrá v 300 kilometrov vzdialenom Charkove. Donbass Arena bola v auguste 2014 poškodená delostreleckou paľbou počas doteraz trvajúceho ukrajinsko-ruského konfliktu.

„Stratili sme domov, štadión, fanúšikov, naše mesto," spomína v rozsiahlej reportáži pre The Guardian obranca Darijo Srna. „V Charkove nás hnali dopredu tisíce divákov. Mimo náš domov a domáce ihrisko. Bolo to nádherné. Sľubujem všetkým ľuďom, ktorí do Charkova v stredu prídu, že urobíme všetko pre to, aby boli spokojní s výsledkom i výkonom," dopĺňa pre klubovú stránku 35-ročný Chorvát.