Kam to dotiahne Hamšík? Obháji Real? Pozrite si odhad redaktorov Pravdy

Obháji titul Real Madrid?

Adam Zelinka: Triumf v Lige majstrov? Nikdy neomrzí. Keď ho zažijete raz, túžite po ňom znovu a znovu, vravel pred niekoľkými mesiacmi Sergio Ramos, kapitán Realu.

Strata motivácie Madridčanom rozhodne nehrozí. Hoci do domácej súťaže nevstúpili podľa predstáv, v Lige majstrov predvedú znovu jazdu snov. Kvality potvrdia zverenci Zinedina Zidana už v základnej skupine. V konkurencii Dortmundu, APOELU a Tottenhamu nebudú mať s postupom problém.

A vyraďovacia fáza? Tá sedí Madridčanom ako uliata – v ostatných dvoch sezónach v nej našli premožiteľa len dva razy. V štrnástich zápasoch. Barcelona, Paríž, Chelsea, Bayern, Juventus či Manchester City sa znovu sklonia pred kráľovským veľkoklubom.

Martin Prosnan: Môže. Tak, ako Peter Sagan titul majstra sveta v septembri v Bergene. Dávam im však maximálne 20 percent. Získať ich skalp bude totiž pre súperov viac ako prestížne. A pamätajte, konkurencia nespí.

Michal Gavroň: Favoriti sa za ostatné roky veľmi nemenia. Stále sa pri tejto otázke objavujú mužstvá ako Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Mníchov či Juventus Turín. Myslím si, že Zidanov orchester znovu zahrá víťaznú nôtu a Real tretím víťazstvom v rade prepíše dejiny.

Michal Bakaj: Verím, že nie. Prečo? Z jednoduchého dôvodu – tretí titul za sebou by už bol trochu stereotyp a predsa nikto nechce, aby sa z prestížnej a sledovanej súťaže stala jednostranná záležitosť. Samozrejme, o kvalitách, skúsenostiach a víťaznom apetíte Realu nikto nepochybuje.

Ale dovolím si predpovedať, že výrazný nárast výkonnosti mladíkov ako Isco, Marco Asencio či Theo Hernández zamotá koučovi Zidanovi hlavu do takej miery, že sa so zložením zostavy niekoľkokrát pomýli. A chyby v Lige majstrov sa trestajú nemilosrdnejšie ako kdekoľvek inde.

Kam to dotiahne Marek Hamšík, jediný Slovák v súťaži, s Neapolom?

Adam Zelinka: Feyenoord Rotterdam, Manchester City, Šachtar Doneck. Na Neapol čaká už v skupinovej fáze náročný rozbeh. Popri anglickom gigantovi by mu však nemala ujsť osemfinálová miestenka.

Postup do vyraďovacej fázy je pre SSC splnením základného cieľa. Štvrťfinále či semifinále je želaným bonusom. Hoci kvalitu ponúka taliansky zástupca vskutku výnimočnú. „Bez zaváhania zaradím Neapol medzi päticu najlepších mužstiev Európy,“ vyhlásil po barážovom dvojzápase Jean Seri, stredopoliar Nice.

Úspechom však bude už účasť medzi elitnou osmičkou.

Martin Prosnan: Neapol postúpi. Holandské mužstvá stratili lesk, ani Šachtar už nie je tím, akým býval pred vojnou na východe Ukrajiny. Všetko ostatné už záleží od decembrového žrebu. Vo finále sme už mali aj Porto, Monaco, či Borussiu Dortmund. Tak prečo nie aj Neapol?

Michal Gavroň: V skupine s Feyenoordom, Šachtarom Doneck a Manchesterom City by Partenopei nemal ujsť postup. Ak bude k SSC milostivý žreb, mohlo by prekĺznuť cez osemfinále. Najlepšia osmička však bude pre Hamšíkovcov konečnou destináciou.

Michal Bakaj: Bolo by veľké prekvapenie, keby Neapol nepostúpil zo skupiny. Jadro mužstva je pokope dlhší čas, v súčasnosti hrá atraktívny a účelný futbal a k dispozícii je už aj uzdravený poľský bombardér Milik.

Kouč Maurizio Sarri odvádza výbornú robotu a myslí na účasť minimálne v štvrťfinále. Ak zostanú opory zdravé a vydrží im forma, top osmička nemusí byť konečnou zástavkou.

Kto môže zaskočiť tradičných superfavoritov?

Adam Zelinka: Spomedzi tímov, ktoré ešte nevyhrali Ligu majstrov (či predtým Európsky pohár majstrov), má najväčšie šance na ukončenie čakania Paríž St. Germain. Jednoznačne.

Francúzsky veľkoklub investoval v lete do posíl stovky miliónov eur. Priviedol Neymara či Mbapého a razom sa zaradil k favoritom súťaže. Ak bude taký suverénny ako v domácej súťaži, musia sa mať v Reale, Barcelone či Juventuse na pozore.

Martin Prosnan: Manchester City. Pep Guardiola dostal rok na rozbeh, teraz sa už očakávajú výsledky. V domácej súťaži i v Lige majstrov. A keby aj nie, tak je tu mestský rival – Manchester United. S vyhladovaným Josém Mourinhom. Vnútorný pocit mi navráva, že to bude rok anglických tímov.

Michal Gavroň: PSG a Manchester United. Obe mužstvá sa prezentujú ofenzívnymi výkonmi a nemalými finančnými prostriedkami, čo sa v lete prejavilo. Problémom u oboch mužstiev sa zdá byť defenzíva. Nečudoval by som sa, keby Mourinhovci hrali v semifinále a Parížania prekĺzli až do kyjevského finále.

Michal Bakaj: V nadväznosti na predchádzajúcu odpoveď – opäť Neapol. Hamšík a spol. mali v uplynulej sezóne ‚smolu‘, že v úvode play off narazili na rozbehnutý Real. Hoci v oboch zápasoch nad favoritom viedli, na postup to nestačilo. Teraz by sa radi dostali ďalej.

Tradičných favoritov LM potrápi a do semifinále sa dostane aj jeden z trojice Paríž Saint-Germain, Manchester United, Manchester City.