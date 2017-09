Najviac mi imponuje hra Paríža a Neapola, tvrdí renomovaný tréner Guľa

„Želám si, aby aj v tomto ročníku víťazila ofenzíva, kreativita a góly nad upätou taktikou a striktnou obranou,“ hovorí slovenský futbalový expert. V boji o miestenku medzi 32 vyvolenými neuspel, nad sily jeho zverencov bol v 3. predkole FC Kodaň.

Čo očakávate od novej sezóny Ligy majstrov?

Pre mňa má táto súťaž zakaždým dve roviny. Je pre mňa príjemným relaxom, rád si pozriem kvalitný futbal. Snažím sa však aj zamerať na taktické výkony mužstiev a čosi sa od nich priučiť.

Máte svojich favoritov?

Ťažko povedať. Liga majstrov je veľmi nevyspytateľná. Môže sa v nej udiať čokoľvek. Teším sa predovšetkým na Paríž Saint Germain a Neapol. Najmä na hru talianskeho zástupcu by som sa rád zameral.

Prečo?

Neapolský spôsob hry je môjmu srdcu veľmi blízky. SSC sa snaží presadiť štýlom, ktorý mi imponuje. Je tam viacero dôvodov, prečo sa rád dívam na prejav Neapola. Jedným z nich je – samozrejme – Marek Hamšík.

Kam môže slovenská hviezda dotiahnuť svoj klub v Lige majstrov?

Veľmi rád by som Neapol videl vo štvrťfinále, prípadne dokonca v semifinále. Úspech by som mu veľmi doprial.

Vysvetlili ste dôvod vašej náklonnosti k hre Neapola. Prezraďte, prečo inklinujete aj k parížskemu veľkoklubu?

Najmä kvôli Neymarovi a ďalším novým hráčom, ktorí v lete prišli do klubu. Určite si však užijem viacero mužstiev. Predsa len, je z čoho vyberať.

Považujete Parížanov po obrovských nákupoch za jedného z favoritov na zisk trofeje?

Je to ich dlhodobejší cieľ. Pre jeho naplnenie robia z hľadiska prestupovej politiky všetko. Poskladali fantastické mužstvo – také, ktoré môže konkurovať najlepším a možno si i siahnuť na vytúženú trofej.

V ostatnom období platí, že anglické mužstvá sa nevedia výraznejšie presadiť. Zmení sa to?

Je to pravdepodobné. Myslím si, že sa to niektorému z nich podarí. Oba manchesterské veľkokluby či Liverpool získali v lete viacero zaujímavých hráčov. Svoje kádre vystužili. Majú obrovskú silu, ale nie je to len o nej. V pokročilých fázach, akou je trebárs semifinále, už rozhodujú mikrodetaily. Výnimočnú kvalitu ponúka viacero mužstiev.

Titul obhajuje Real Madrid. Ovládne súťaž po tretí raz v rade?

Dvadsať rokov sme počúvali o tom, že nik nevyhrá Ligu majstrov dvakrát po sebe. A pozrite, teraz mnohí vravia o hetriku. Pre Real to bude veľká motivácia. V kádri má hráčov, ktorí zbožňujú tieto výzvy. Za triumfom znovu pôjdu veľmi tvrdo.

V skupinovej fáze je viacero menších klubov – Maribor či Karabach. Je v silách niektorého z nich postúpiť do osemfinále?

Skôr nie. Pre menšie kluby je sviatkom i veľkou motiváciou, že si môžu zahrať so svetovou elitou. S pribúdajúcim časom sa však vyššia kvalita prejaví. Nemyslím si, že niekto z outsiderov postúpi do vyraďovacej fázy.

Ktoré dve mužstvá by mohli fanúšikovia vidieť v kyjevskom finále (26. mája 2018)?

Veľmi nerád tipujem. Želám si však, aby sme videli futbalovo silné finále. Chcem, aby zvíťazila ofenzíva, kreativita a góly nad taktikou a obrannou činnosťou. Takých mužstiev núka Liga majstrov veľa. Netrúfam si však vybrať dve, ktoré by o trofej mohli zabojovať.