Kto zosadí Real? Bitku o trón sprevádza vojna peňazí

Výkvet najpopulárnejšieho športu na svete sa od utorka do 26. mája 2018 – kedy je na programe finále v Kyjeve – pobije o šancu zdvihnúť nad hlavu trofej Ligy majstrov.

Zo Slovákov len Hamšík

Jediným Slovákom, ktorý sa v milionárskej súťaži predstaví, je kapitán Neapola Marek Hamšík. Na súpisku lisabonskej Benfiky sa nezmestil stredopoliar Martin Chrien.

Favoritov však treba hľadať inde. Podľa expertov i bookmakerov je najväčším ašpirantom na titul Real Madrid. Podľa stávkovej kancelárie bet365 je na jeho triumf najmenší kurz – 4,75.

Španielsky veľkoklub vlani zbúral mýtus o tom, že v novodobej edícii Ligy majstrov (štartuje jej 26. sezóna) nemožno dvakrát v rade vyhrať pohár. Pred Realom teraz stojí nová výzva. Na boj o víťazný hetrik sa však nenaladil najlepšie. V sobotu doma len remizoval s nováčikom z Levante 1:1.

„Musíme byť rozhodnejší, efektívnejší, trpezlivejší a nesmieme strácať hlavu. Nie som z toho znepokojený. Vždy prídu vzostupy, ale aj niekoľko pádov. Stále máme dostatok času na nápravu, ale musíme sa zlepšiť,“ vystríha tréner Zinedine Zidane.

O najvyšších ambíciách hovoria aj v 600 kilometrov vzdialenej Barcelone. Katalánsky gigant prišiel o dobre fungujúci trojuholník Messi – Suárez – Neymar. Posledný z tria prestúpil do Paríža Saint-Germain za rekordných 222 miliónov eur. Katalánci si z Dortmundu priviedli Ousmana Dembélého, ktorý sa v ligovej premiére uviedol asistenciou.

„Messi prekvapuje každý deň, ale dobre ho dopĺňa Dembélé. Je to hráč, od ktorého očakávame mnoho. Má útočné myslenie a to od neho potrebujeme. Máme vždy len najvyššie ciele. On nám ich môže pomôcť naplniť,“ burcuje tréner Ernesto Valverde.

Skorý koniec anglických tímov?

V dnešnom futbale čoraz hlasnejšie znie reč peňazí. V lete ňou prehovorili najmä anglické mužstvá a francúzsky PSG. Po prestupe Neymara zamieril pod Eiffelovku aj útočník Kylian Mbappé.

„Títo dvaja rapídne zvýšili šance PSG. Jediné, čo od nich môžete očakávať, je víťazstvo. Prišiel ich čas,“ pridal svoj tip na víťaza aj Thierry Henry.

Rozhodne netreba odpisovať ani Juventus Turín, Bayern Mníchov, Atlético Madrid či oba manchesterské celky. City aj United taktiež vystužili kádre hviezdnymi menami a túžia pozdvihnúť anglický futbal v európskom meradle. V ostatnom období akoby strácal lesk.

„Nevidím žiadny anglický tím v semifinále alebo finále. Budú mať problém dostať sa medzi osmičku najlepších. Najviac sa bude dariť United,“ predpovedá niekdajší anglický útočník Stan Collymore pre Daily Star. „V Lige majstrov čelíte najlepším mužstvám. Keď sa však dívam na obranu United, nemyslím si, že v nej je jediný obranca svetovej triedy,“ dopĺňa Owen.

Prognózy ešte nevyhrali ani jeden zápas. Rozhodovať sa bude na ihriskách. Kto si na nich bude počínať najlepšie, sa dozvieme o osem mesiacov…