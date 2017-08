Premožiteľ Žiliny s Gregušom končí. Tréner Karabachu ďakoval ľudu a nemá strach

Zverenci nórskeho kouča Staaleho Solbakkena prehrali prvý zápas v Baku 0:1 a v stredajší triumf 2:1 v domácej odvete napokon kodanskému tímu na postup nestačil. Karabach prenikol do hlavnej fázy zásluhou vyššieho počtu gólov na ihrisku súpera.

„Bol to pre nás smutný večer. Myslím si, že sme podali dobrý výkon, no dosiahli sme trochu nešťastný výsledok. Vyhrali sme, ale toto víťazstvo je nám nanič. Škoda, že sme nemali viac šťastia, pretože šancí sme mali dosť. Na druhej strane, Karabach bol v ich premieňaní efektívnejší ako naše mužstvo,“ vyhlásil pre webstránku klubu slovenský reprezentant Ján Greguš, ktorý v drese FC Kodaň odohral celé stretnutie.

FK Karabach sa stal prvým klubom z Azerbajdžanu, ktorý si zahrá v skupinovej fáze LM. Kouč tohto mužstva Gurban Gurbanov po odvete v Dánsku priznal, že túži dosiahnuť úspech aj medzi európskou smotánkou.

„Chcem sa poďakovať celému azerbajdžanskému ľudu. Bol to veľmi ťažký zápas. Prvýkrát sme v skupinovej fáze LM a sme šťastní. Uvidíme, koho nám do skupiny prisúdi žreb. Neexistuje však žiadny tím, z ktorého by sme mali strach. Budeme sa snažiť hrať rovnocenne s každým,“ skonštatoval Gurbanov podľa webu azerisport.com.