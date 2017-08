Neapol je v skupinovej fáze LM. Aj vďaka skvelej Hamšíkovej prihrávke

Futbalisti SSC Neapol postúpili do skupinovej fázy Ligy majstrov. OGC Nice zdolali aj v druhom zápase play off 2:0.

Slovenský kapitán Neapolčanov Marek Hamšík bol na ihrisku do 63. min, v úvode 2. polčasu prihrával na otvárací gól Josému Callejónovi.

Futbalisti Celticu Glasgow prehrali v odvete v Astane 3:4, no po minulotýždňovej domácej výhre 5:0 postúpili. Do skupinovej fázy sa dostali po desiatykrát a vyrovnali škótsky rekord, ktorý doteraz patril ich mestskému rivalovi Rangers.

Astanu poslal do vedenia vlastný gól Ajera, ale Celtic ešte do prestávky vyrovnal zásluhou Sinclaira. Druhý polčas ponúkol päťgólovú prestrelku. Domáci sa vďaka dvom gólom Twumasiho a zásahu Mužikova ujali vedenia 4:1, ale hostia v závere znížili po góloch Ntchama a Griffithsa. Išlo o gólovo rekordný dvojzápas play off Ligy majstrov.

Skupinovú fázu LM si zahrajú aj Olympiakos Pireus, FC Sevilla a NK Maribor.

Prvé kolo je na programe 12. a 13. septembra, hlavná časť EL sa začne 14. septembra.

Liga majstrov – play off o účasť v skupinovej fáze:

MAJSTROVSKÁ VETVA:

FC Astana (Kaz.) – Celtic Glasgow (Škót.) 4:3 (1:1) – prvý zápas 0:5, do skupinovej fázy LM postúpil Celtic, v skupinovej fáze EL sa predstaví Astana

Góly: 26. Ajer (vlastný), 48. Mužikov, 49. a 69. Twumasi – 34. Sinclair, 80. Ntcham, 90. Griffiths – rozhodoval: Královec (ČR) – asistent rozhodcu Roman Slyško (SR)

NK Maribor (Slovin.) – Hapoel Beer Ševa (Izr.) 1:0 (1:0) – prvý zápas 1:2, do skupinovej fázy LM postúpil Maribor, v skupinovej fáze EL sa predstaví Ševa

Gól: 15. Viler, rozhodoval: Rocchi (Tal.)

HNK Rijeka (Chor.) – Olympiakos Pireus (Gréc.) 0:1 (0:1) – prvý zápas 1:2, do skupinovej fázy LM postúpil Pireus, v skupinovej fáze EL sa predstaví Rijeka

Gól: 25. Marin, rozhodoval: Makkelie (Hol.)

NEMAJSTROVSKÁ VETVA:

OGC Nice (Fr.) – SSC Neapol (Tal.) 0:2 (0:0) – prvý zápas 0:2 – do skupinovej fázy LM postúpil Neapol, v skupinovej fáze EL sa predstaví Nice

Góly: 48. Callejón, 89. Insigne, rozhodoval: Skomina (Slovin.)

Marek Hamšík (Neapol) hral do 63. min.

FC Sevilla (Šp). – Istanbul Basaksehir (Tur.) 2:2 (0:1) – prvý zápas 2:1 – do skupinovej fázy LM postúpila Sevilla, v skupinovej fáze EL sa predstaví Basaksehir

Góly: 52. Escudero, 75. Ben Yedder – 17. Elia, 83. Višča, rozhodoval: Collum (Škót.)