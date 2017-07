Ak Žilina postúpi, v 3. predkole ju čaká Malmö alebo Skopje

Rozhodol o tom piatkový poludňajší žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). V prvom zápase sa na severe Európy v Malmö zrodila remíza 1:1. Žilinčania na domácom ihrisku prehrali 1:3 s dánskym šampiónom FC Kodaň v stredajšom prvom zápase 2. predkola, odveta je na programe v stredu 19. júla o 19.30 h v Kodani.

„My v prvom rade myslíme na budúcotýždňovú odvetu v Kodani. Musíme nabrať silu, aby sme sa pokúsili uspieť a zvládnuť súboj v dánskej metropole. Koncentrujeme sa na tento zápas,“ uviedol Adrián Guľa, tréner MŠK Žilina. „Dovolím si však tvrdiť, že FC Kodaň je ťažší protivník ako niekto z vyžrebovanej dvojice na tretie predkolo. Ak by nám to vyšlo a išli cez dánskeho šampióna ďalej, je to v podstate jedno, či by sme následne hrali proti Malmö alebo Vardaru Skopje. Šanca na postup by bola značná.“

Dvojica MŠK Žilina – FC Kodaň figurovala počas piatkového žrebu 3. predkola medzi nasadenými mužstvami. Prvé zápasy 3. predkola odohrajú v termíne 25. a 26. júla, odvety sa uskutočnia 1. a 2. augusta. Žilina by odohrala prvý duel doma pod Dubňom a odvetu na švédskej alebo macedónskej pôde. Na postupujúcich z 3. predkola ešte čaká pred bránami skupinovej fázy Ligy majstrov dvojzápas play off (15. a 16. augusta, resp. 22. a 23. augusta). Neúspešní z 3. predkola sa presunú do play off Európskej ligy 2017/2018, druhého najprestížnejšieho európskeho pohára klubov.