Minimálna šanca pred odvetou. Kodaň využila presilovku a zdolala Žilinu 3:1

Pred budúcotýždňovou odvetou má v konfrontácii slovenského a dánskeho šampióna navrch mužstvo nórskeho trénera Staaleho Solbakkena.

Zverenci Adriána Guľu boli v úvodnej štyridsaťpäťmi­nútovke aktívnejší, odmenou bol pre nich gól Nikolasa Špaleka v 39. min. Po zmene strán a vylúčení Miroslava Káčera Andrija Pavlovič zmazal manko Kodane a neskôr ďalšími dvoma zásahmi otočil výsledok v prospech svojho tímu.

Odveta je na programe v stredu 19. júla o 19.30 h v Kodani. Žreb 3. predkola LM sa uskutoční pred odvetnými súbojmi 2. predkola – v piatok 14. 7. o 12.00 h v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

MŠK Žilina (SR) – FC Kodaň (Dán.) 1:3 (1:0)

Mandous – Vallo, Vavro, Králik, Mazáň – Káčer, I. Diaz, Škvarka – Špalek (86. Chvátal), Otubanjo (58. Šejdajev), Jankauskas (72. Polievka) Kodaň: R. Olsen – Högli, E. Johansson, Boilesen, Bengtsson (66. Kusk) – Verbič, Greguš, Kvist, Toutouh (46. Lüftner) – Sotiriou (76. Santander), A. Pavlovič

Žilinčania, hnaní zaplneným hľadiskom, vstúpili do zápasu aktívne. Skóre mohli otvoriť už v 3. min – Jankauskas sa po Vavrovej prihrávke z ľavej strany rútil sám na gólmana Olsena, ten si však s jeho strelou poradil. O šesť minút neskôr Otubanjo zblízka napálil loptu do brvna, jeho pokus však pre ofsajdový verdikt arbitrov zostal mimo štatistík. Po štvrťhodine hry pohrozili aj hostia, Sotiriou hlavičkoval tesne nad žilinskú bránku. V 33. min boli hostia blízko ku gólu, Pavlovičovu strelu spoza šestnástky zastavila žrď. V 39. min sa Žilinčania dočkali úvodného presného zásahu – Jankauskasov center hlavou usmernil do siete Špalek.

Po zmene strán sa hostia usilovali o vyrovnanie, výhodu v poli získali v 61. min po druhej žltej a následne červenej karte pre Káčera – ten si pýtal pokutový kop, no bol potrestaný za simulovanie. Dáni prevahu zužitkovali na dva zásahy Pavloviča v priebehu piatich minút – v 73. min viedli 2:1. Srbský útočník najskôr skóroval strelou z diaľky, následne uspel aj zvnútra šestnástky. V 78. min sa o odpoveď pokúsil domáci kapitán Škvarka, no spoza pokutového územia vypálil nad bránku hostí. V 83. min Pavlovič zavŕšil hetrik presnou hlavičkou.