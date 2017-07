Minimálna šanca pred odvetou. Kodaň využila presilovku a zdolala Žilinu 3:1

Hlasy:

Adrián Guľa (tréner Žiliny): „Prvý polčas bol z našej strany výborný, súpera sme zaskočili, išli sme do vedenia. Skúsená Kodaň čakala na svoj okamih a ten jednoznačne prišiel s vylúčením. Hostia získali prevahu, my sme stratili zápas. Po červenej karte sme to zavreli, ale protivník si aj tak upratal ihrisko, utváral si šance a premieňal ich. Výsledok je pre nás krutý, nadobudli sme však dobrú skúsenosť. Teraz to musíme vstrebať, zajtra sa postavíme na nohy, aj do odvety pôjdeme aktívne a so snahou niečo s tým urobiť, odohrať to so cťou a pokúsiť sa o zázrak.“

Ján Greguš (stredopoliar FC Kodaň): „Prvý polčas sme si predstavovali úplne inak, trochu sme si aj zvykali na umelú trávu. Domáci nás dosť prečísľovali najmä na krajoch ihriska, od nás to nebolo dobré v hre bez lopty. Žilina nás prevyšovala, výborne kombinovala. Cez prestávku sme si však v šatni povedali, čo treba zlepšiť, osobne som veril, že sa ako tím zdvihneme. Po červenej karte sme dominovali, prichádzali aj góly. Sme spokojní, že sme to v druhom polčase takto zvládli a dosiahli sme obrat hetrikom Pavloviča.“