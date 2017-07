Greguš: Moji kodanskí spoluhráči nevedia o Žiline nič

Pred rokom prišiel z Jablonca do FC Kodaň, zahral si v jeho drese v Lige majstrov a pred niekoľkými týždňami sa tešil z dánskeho titulu i z víťazstva v Dánskom pohári.

„Príchod do Kodane považujem za dobrý krok v mojej kariére,“ tvrdí nitriansky rodák Ján Greguš (26). Najbližšiu stredu sa predstaví v Žiline v úvodnom stretnutí 2. predkola Ligy majstrov.

V Žiline ste boli viackrát s reprezentáciou ako domáci hráč. Bude mať pre vás stretnutie v kodanskom drese špeciálnu príchuť?

Ani nie, skôr to beriem tak, že keď som v Žiline, vždy tam chcem vyhrať. To bude platiť aj v stredu. Aj keď si uvedomujem, že nás čaká ťažký zápas. Už sa naň teším. Dúfam, že ho zvládneme.

Ako reagovali v klube, keď vám vyžrebovali Žilinu? Spojili si ju spoluhráči hneď s vami, vedia, že ste Slovák?

Jasné, hneď si ma spojili so súperom a vypytovali sa, čo je to za klub, akým štýlom hrá a aké sú naše šance.

Čo ste im povedali?

Že nás čaká nepríjemný a kvalitný tím, ktorý sa sám určite nezdolá, že to bude fuška.

Vedia spoluhráči aj niečo o meste, kde budú hrať?

To nie, podstatná väčšina z nich nemá ani potuchy, kde leží. Ale vyzvedali sa, že keď prídu do Žiliny fanúšikovia, čo si tam zaujímavé môžu okrem stretnutia pozrieť.

Máte v žilinskom výbere nejakých kamarátov?

Nepoznám osobne veľa žilinských hráčov. Z reprezentácie Viktora Pečovského, ešte z Ostravy českého futbalistu Filipa Kašu, aj to je už dosť dávno, čo sme spolu hrali. Z pár stretnutí registrujem Michala Škvarku.

Pýtal sa tréner na váš názor na súpera alebo má svoje zdroje?

Samozrejme, má ľudí, ktorí sledujú a analyzujú súperov, ale chvíľu sa rozprával o Žiline aj so mnou, chcel počuť môj názor.

Žilinu dobre pozná minimálne váš súčasný spoluhráč Uroš Matič, ktorý prežil niekoľko sezón v Košiciach…

To je pravda, ale v Žiline už dlho nebol, nevedel ani, že tam majú už umelú trávu. Tú nepoložili na štadióne až tak dávno. Musel som mu niektoré spomienky oživiť.

S Matičom hráte na podobných postoch, striedate sa v zostave…

Je to tak, raz hrám ja, inokedy on. Prišiel do klubu po mne na začiatku tohtoročnej jari. Uvidíme, kto dostane prednosť v Žiline.

Bavíte sa aj po slovensky?

My sa bavíme len po slovensky… Aj keď sme volali s jeho známejším a úspešnejším bratom Nemanijom, hovorili sme po slovensky, obom ide slovenčina stále veľmi dobre. Uroš bol v Košiciach päť rokov, ale predtým som sa s ním nepoznal. Teraz sme kamaráti. Keď vošiel do kabíny a spustil slovenčinu, veľmi som sa potešil.

Akým jazykom sa dorozumievate v tíme?

V mužstve sú hráči z viacerých krajín a všetci sa bavíme po anglicky, vrátane trénera. To je veľmi dobré, lepšie ako by sme sa museli učiť po dánsky. To je podľa mňa veľmi ťažký jazyk.

Naučili ste sa niečo z neho za uplynulý rok?

Veľmi málo, viem pozdraviť a poďakovať…

Prvý rok ste nenastupovali pravidelne v základnej zostave. Museli ste absolvovať boj o miesto…

A ešte ma aj čaká. Na každom tréningu, v každom zápase treba dokazovať svoju výkonnosť, formu. To je však len dobré, konkurencia v tíme nám pomáha.

Momentálne je vaše mužstvo na sústredení v Rakúsku a odohralo tam aj dva zápasy. Ako prebieha príprava na zápas v Žiline?

Máme za sebou stretnutia s Partizanom Belehrad a so Sturmom Graz. Prvý sme prehrali 2:3, v druhom sme remizovali 1:1. V Rakúsku sme už viac ako týždeň, aj ja som tu vlani s mužstvom začínal. Klub tu má svoje obľúbené miesto neďaleko slovinských hraníc, už je tu deviaty rok po sebe. Ešte nás čaká zápas s Krasnodarom a potom sa vrátime na chvíľu do Kodane. Do Žiliny pocestujeme v utorok.

Považuje sa Kodaň za favorita žilinského zápasu?

Takto by som to nepovedal. Bude to pre nás stretnutie ako každé iné, na ktoré sa musíme dobre pripraviť, ak ho chceme zvládnuť a byť úspešní.

Nastali v lete v klube nejaké zmeny?

Prišli zatiaľ traja noví hráči. Medzi nimi útočník, cyperský reprezentant Pieros Sotiriou a aj český futbalista Michael Lüftner zo Slavie Praha.

Kto je najväčšia hviezda v kádri a najobľúbenejší hráč klubu?

Mám pocit, že práve tí v lete odišli, napríklad dánsky reprezentant Andreas Cornelius, ktorý bol najlepší strelec. Prestúpil do talianskej ligy, posilnil Atalantu.

Keby Kodaň stroskotala na Žiline, bolo by to pre váš klub veľké sklamanie?

To si teraz vôbec nepripúšťame. Ešte nás len čaká prvý zápas na žilinskej pôde, po ňom budeme múdrejší. Nezaoberáme sa tým, čo bude, keď…