Ťažký súper. Žilinu čaká v 2. predkole Ligy majstrov dánsky šampión

Rozhodol o tom pondelkový poludňajší žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). Žilinčania figurovali medzi nenasadenými mužstvami. Prvé meranie síl o postup do 3. predkola LM je na programe v termíne 11. alebo 12. júla na štadióne pod Dubňom, odveta sa uskutoční 18. alebo 19. júla v dánskej metropole.

FC Kodaň je 12-násobný dánsky majster. V sezóne 2016/2017 vyhral okrem domáceho ligového titulu aj národný pohár. Predstavil sa v skupinovej fáze LM, kde obsadil 3. miesto za Leicestrom City a FC Porto. Následne účinkoval v Európskej lige, v osemfinále bol nad jeho sily neskorší finalista Ajax Amsterdam. FC Kodaň vznikol 1. júla 1992 zlúčením najstaršieho klubu v Európe Kjöbenhavns Boldklub, založeného ešte v roku 1876, s organizáciou Boldklubben 1903. Svoje domáce zápasy hráva na štadióne Telia Parken s kapacitou 38 065 divákov. Trénerom „levov“ je známy Nór Staale Solbakken. Medzi jeho zverencov patrí aj stredopoliar slovenskej reprezentácie Ján Greguš či niekdajší hráč MFK Košice Uroš Matič.

„Vyžrebovali nám kvalitné družstvo so slovenským zastúpením. Všetky mužstvá, ktoré sme mohli dostať, majú svoju kvalitu. Proti Kodani zažijeme dobrú konfrontáciu, hrajú zaujímavý futbal. Dánsko je inteligentná krajina, pre nás to bude dobrá výzva. Až neskôr sa ukáže, či to bola výhoda alebo nevýhoda nastúpiť najskôr v domácom prostredí. Kodaň je favoritom dvojzápasu, ale v Dánsku určite nie sú nadšení, že nás dostali za súpera. Postup je otvorený,“ vyhlásil na klubovom facebooku žilinský kouč Adrian Guľa.

Pre Žilinčanov to bude na európskej pohárovej scéne štvrtá konfrontácia s dánskym protivníkom. Predchádzajúce tri boli súčasťou dnes už neexistujúceho Pohára Intertoto. V roku 1967 čelili tímu Vejle BK (1:1 doma, 1:2 vonku), o päť rokov neskôr dosiahli proti tomu istému protivníkovi dve výhry – 3:1 doma, 4:2 vonku. V 1. kole Pohára Intertoto v roku 1999 „šošoni“ prekonali Herfölge Boldklub po dvoch víťazstvách 2:0.

Ak futbalisti Žiliny postúpia cez FC Kodaň do ďalšej kvalifikačnej fázy o účasť v hlavnej súťaži najprestížnejšieho európskeho pohára, budú nasadení. Na postupujúcich zo spomenutého tretieho predkola (25. a 26. júla., resp. 1. a 2. augusta) ešte čaká dvojzápas play-off (15. a 16. augusta, resp. 22. a 23. augusta).