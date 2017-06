Skalopevná obrana vs. výnimočný útok. Svoje tromfy majú obe strany

Brankári

Gianluigi Buffon a Keylor Navas.

Skúsenosti nechýbajú ani jednému. Kostaričan už prekročil tridsiatku, Talian bude mať o pol roka ešte o jeden krížik na chrbte viac. Obaja vedia, akú atmosféru a tlak so sebou prináša finále Ligy majstrov. Buffon si v ňom zachytal dvakrát, neuspel ani raz. Navas má stopercentnú úspešnosť – vlani pomohol Realu k jedenástemu triumfu.

Pokiaľ ide o štatistiky v aktuálnej sezóne Ligy majstrov, úspešnosť zákrokov Navasa je 77 %. Pri rozohrávke nohou sa mu nevydaria tri prihrávky z desiatich (70 %). Z jedenástich zápasov si čisté konto udržal raz.

Buffonove čísla vyznievajú o čosi lepšie. Napokon, v Lige majstrov inkasoval len tri góly. Nulu na konte si udržal osemkrát. Pri hre nohou má 78 % úspešnosť. „Práve tento chlap urobil rozdiel medzi mojím tímom a Juventusom,“ hovoril o ňom po semifinále Leonardo Jardim, tréner Monaca. „Stále je najlepší na svete,“ pridal sa Massimiliano Allegri.

Kouč Juventusu má v bránke podstatne výraznejšiu osobnosť ako Zinedine Zidane. Buffon nosí na ruke kapitánsku pásku. Napriek tomu, že do Turína prestupoval už pred šestnástimi rokmi, je doteraz najdrahším brankárom histórie. Juventus za neho zaplatil Parme 33 miliónov eur. Real nemusel za Navasa ťahať z klubovej pokladnice ani tretinu (10 miliónov).

Defenzíva

Náhľad do štatistík veľmi rýchlo prezradí, ktorá z defenzív je odolnejšia. Juventus inkasoval v aktuálnej edícii Ligy majstrov tri (!) góly, Real o štrnásť viac.

Obranu Turínčanov, ktorej šéfuje najmä dvojica Bonucci – Chiellini, nedokázali prekonať ani barcelonské esá – Messi, Suárez, Neymar. „Vybudovali pred nami horu, neprekonateľnú horu,“ nariekal po štvrťfinále barcelonský stopér Gérard Piqué.

V Reale drží ochrannú ruku nad dodržiavaním defenzívnych povinností Sergio Ramos – často príliš impulzívny, no aj pre ofenzívu mimoriadne cenný stopér. Španiel pomohol svojmu tímu už nejednou víťaznou hlavičkou v záverečných minútach zápasu. Do útočných akcií sa často zapája Marcelo, jeden z najlepších krajných obrancov súčasnosti.

Kreativita je v obrane na strane Realu, väčšou odolnosťou sa pýši jeho súper.

Ofenzíva

Kedysi boli spoluhráčmi, teraz sa pri stredovom kruhu stretnú v pozíciách súperov.

Cristiano Ronaldo a Gonzálo Higuaín. Úlohou oboch je predovšetkým strieľanie gólov. Dosahujú ich však rozdielnymi spôsobmi. Argentínčan síce nie je reprezentantom ľahkosti, technickej vyspelosti či kreativity, no i tak patrí medzi najnebezpečnejších zakončovateľov sveta. Ťaží predovšetkým zo sily, výbornej pozičnej hry a pohotovosti.

Spolu s Paulom Dybalom nastrieľali v tejto sezóne už 51 gólov. „Sú to diamanty Juventusu. Dybalu prezývam podľa kombinácie tlačidiel na Playstation. Vďaka nej potiahnete s hráčom vpravo, vystrelíte a neomylne skórujete. Presne ako on,“ hovorí Paul Pogba, najdrahší hráč sveta.

Autor: Reuters

Juventus sa spolieha v ofenzíve predovšetkým na argentínske duo, vhodne ho dopĺňa z kraja hrajúci Mario Mandžukič. Silný v ofenzíve je aj Dani Alvés – dvorný nahrávač Higuaína.

Real má najväčšiu oporu v Cristianovi Ronaldovi. Portugalčan už síce nie je s pribúdajúcim vekom natoľko rýchly, nepredvádza toľko výnimočných fines, no je mimoriadne efektívny. Bol to práve on, kto zariadil Madridčanom postup cez Bayern Mníchov a Atlético. Nemcom strelil v dvojzápase päť gólov, mestskému rivalovi tri.

Navyše, keď v tejto sezóne pripočítate k Ronaldovi Karima Benzemu, zasvieti vám na konci gólovej rovnice číslo 59.

Pred mnohými z nich zažiaril Isco – španielsky klenot, ktorý skvele nahradil zraneného Garetha Bala. „Tento chlapec má čosi zo mňa. Je to brilantný technik,“ chváli svojho zverenca Zidane.

Tréneri

Allegri má za sebou vo funkcii trénera už štrnásťročnú prax. Viedol milánske AC, dotiahol ho k titulu. K ďalším trom pomohol Juventusu. Má povesť prísneho generála. Poradiť si vie aj s neprístojným správaním najväčších hviezd. Keď preukázal neposlušnosť Bonucci, veľmi rýchlo ho skrotil.

Prestížny taliansky denník Corriere dello Sport zvolil čoskoro 50-ročného experta pred mesiacom za najlepšieho trénera planéty. V ankete hlasovali futbaloví novinári z rôznych kútov sveta.

Zidanove trénerské skúsenosti síce nie sú natoľko rozsiahle, no o to je Francúz úspešnejší. Real priviedol k triumfu v lige (čo sa pred ním nepodarilo ani Carlovi Ancelottimu) i Lige majstrov. Zdá sa, že v jeho vizitke sa nebude vynímať len výnimočná hráčska, ale aj trénerská kariéra.

Jeho devízou je prirodzený rešpekt u hráčov. „Všetci za ním stojíme. O futbale vie všetko. Je nie len trénerom, ale aj priateľom. Vie, ako sa má s nami zhovárať,“ vychválil Zidana pred časom Cristiano Ronaldo.

Bude sláviť úspech charizmatický Francúz, alebo uspeje skúsený Talian?