Ako prekonať Buffona. Ronaldo má príručku

„V zmysle marketingu je to práve on, kto Realu Madrid vyrába peniaze. Bez neho by neexistovalo mnoho sponzorských zmlúv, televízne práva by neboli také drahé,“ vyhlásil pred časom o Ronaldovi novinár Diego Tórres.

Futbalový expert z denníka El País tým myslel jediné: bez Ronalda by sa Realu v biznise natoľko nedarilo. No nie len v ňom. Ani na trávnikoch.

Portugalčan znovu pretlačil španielskeho šampióna do finále Ligy majstrov. Už v sobotu mu môže vystrieľať dvanásty triumf. V Cardiffe, dejisku najväčšieho futbalového zápasu tohto roka, však bude čeliť mimoriadne odolnému súperovi so skalopevnou obranou.

Na čele s legendárnym brankárom Gianluigim Buffonom.

„Nezostáva nám nič iné, len veriť, že tentoraz bude mať slabší deň,“ vraví pred úvodným výkopom Ronaldo. Jeho slová sú prekvapujúce. Hviezdny krídelník zväčša pôsobí pred zápasmi sebavedomo, nepochybuje o sebe ani o tímovom úspechu.

Navyše, sám seba by pokojne mohol označiť za experta na Buffona. O tom, ako bez výraznejších problémov prekonať skúseného Taliana, postrach mnohých svetových útočníkov, by v okamihu mohol napísať príručku.

Veď zakaždým, keď Ronaldo vybehol v Lige majstrov na súboj s Juventusom, prekonal Buffona. Zo šiestich striel zaznamenal päť gólov. Ak bude nepísané pravidlo platiť aj v Cardiffe, je pravdepodobné, že Real dokráča k ďalšej trofeji.

Ale aj to, že Ronaldo sa znovu stane najlepším strelcom súťaže (v prípade, že skóruje len raz, tak spolu s Lionelom Messim). A že Real sa stane prvým klubom v novodobej histórii Ligy majstrov, ktorý obháji titul.

„Všetci v to veríme. Bude to ohromný súboj medzi dvomi najlepšími celkami planéty. Finálové zápasy sú o detailoch. Ak urobíme menej chýb, uspejeme,“ upozorňuje madridská mašina na góly. Mimochodom, pocit, keď všade navôkol lietajú konfety, davy šalejú a nad hlavami hráčov putuje z rúk jedného do rúk druhého najvzácnejšia klubová trofej, zažil Ronaldo už trikrát.

Buffon sa takého dňa dosiaľ nedočkal. Hoci dva razy mu k trofeji pre víťaza Ligy majstrov chýbal jediný krok. Predvlani nemal Juventus vo finále s Barcelonou nárok. Prehral 1:3. Pred štrnástimi rokmi však chýbalo Buffonovi málo. Turínčania podľahli milánskemu AC v jedenástkovom rozstrele.

V Cardiffe to bude pre majstra sveta (2006) zrejme posledný pokus. Najmä vzhľadom k jeho veku – v januári 2018 oslávi už štyridsiate narodeniny. „Dúfam, že tentoraz mu to už vyjde. Tento moment by mohol byť najkrajším v jeho skvelej kariére,“ myslí si Xavi, niekdajší stredopoliar Barcelony.

Talianskej legende by chýbajúcu trofej dopriali mnohí. Po nej však túži aj Ronaldo. Chlap, ktorý sa úspechov nikdy nepresýti.

Motiváciu majú obe hviezdy obrovskú. Aj finančnú. Víťaz Ligy majstrov berie 15, zdolaný 11 miliónov eur.

Šou, v ktorej účinkujú v hlavných úlohách Ronaldo s Buffonom, sa môže začať.