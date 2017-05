Ukázali sme väčšie skúsenosti, tvrdí Ronaldo po prehre a postupe do finále

V odvetnom súboji semifinále sa na Štadióne Vicenteho Calderóna v madridskom derby zrodilo víťazstvo Atlética nad Realom 2:1 (2:1), ale z dvojzápasu odišiel víťazne Real s celkovým skóre 4:2. O všetkom teda predčasne rozhodol hetrik Cristiana Ronalda v prvom semifinálovom meraní síl (3:0) oboch mestských konkurentov.

Žiadnemu tímu sa doteraz nepodarilo zvrátiť semifinále LM ani len z dvojgólového manka a aj Atlético potvrdilo túto historickú štatistiku. Skóre odvetného zápasu otvoril v 12. min Raúl Ňigúez, ktorého prudká hlavička po rohu Kokeho na bližšiu žrď skončila za Keylorom Navasom – 1:0. V podaní stredopoliara Atlética to bol štvrtý gól v ostatných siedmich zápasoch, zrejme najdôležitejší. Neubehli ani štyri minúty a francúzsky stopér Realu Raphael Varane v šestnástke fauloval prenikajúceho Fernanda Torresa a turecký rozhodca Cüneyt Cakir rozhodne ukázal na biely bod. Francúzsky útočník Antoine Griezmann pokutový kop premenil, hoci Navas si siahol na loptu – 2:0. Úvod ako z rozprávky v podaní domácich na chvíľu vyviedol hostí z konceptu, ale od tohto moment Real postupne dostal zápas pod kontrolu. To sa naplno prejavilo gólom do šatne, ktorý sa v 42. min zrodil po parádnej akcii Karima Benzemu. Francúz v službách „pusiniek“ sa na hranici bránkovej čiary pohral až s trojicou brániacich hráčov domácich, prihral Tonimu Kroosovi a jeho odrazenú strelu dostal Isco za chrbát Jana Oblaka – 2:1. Týmto gólom sa skončil živý futbal a v druhom polčase Real bez väčších problémov udržal na svojich kopačkách postupovú prehru 1:2. V záverečnom hustom lejaku sa zápas už len dohrával.

„Vedel som, že prvých 25 minút budeme trpieť. Súper v tomto úseku hry dvakrát skóroval. Postupne to bolo od nás lepšie a na konci prvého polčasu sme strelili úžasný gól. Som veľmi hrdý na mojich chlapcov. Prešli sme dlhú cestu a postúpili do finále, kde nie je ľahké sa dostať,“ vyhlásil podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) tréner Realu Zinedine Zidane. Pre 44-ročného Francúza bude mať finále s Juventusom špecifický nádych, za klub z Turína hrával v rokoch 1996–2001. „Bude to pre mňa výnimočný duel. ‚Juve‘ je klub, ktorý bol veľmi dôležitý pre moju hráčsku kariéru, ale toto je finále a ja som trénerom Realu Madrid – klubu môjho života. Som si istý, že to bude pekné stretnutie. Ešte pred ním však musíme zvládnuť tri zápasy v La Lige,“ doplnil rodák z Marseille. Zidane sa pristavil aj pri výkone niektorých hráčov, rovnako ako po prvom semifinálovom dueli na Bernabéu vyzdvihol prínos Isca. „Jeho hra medzi líniami bola fantastická, Atléticu narobil mnoho problémov. Nášmu mužstvu veľmi pomohol, rovnako ako Benzema a Ronaldo,“ skonštatoval „Zizou“.

Iscov zásah bol 499. gólom Realu v Lige majstrov. Jubilejný 500. sa tak môže zrodiť práve v cardiffskom finále. „Los Blancos“ skórovali už v 61. dueli po sebe. Vyrovnali tak rekord Bayernu Mníchov zo sezón 2012/2013 a 2013/2014. Táto úspešná séria Realu trvá už viac ako rok – od 30. apríla 2016 a triumfu 1:0 v San Sebastiáne. „Atlético hneď v úvode dvakrát prekonalo našu defenzívu – raz zo štandardky a potom z pokutového kopu. Na začiatku zápasu sme hrali veľmi zle, ale postupne sme sa prebrali a získali duel pod kontrolu. Začali sme využívať hĺbku ihrisku, hrali sme rýchlejšie, často sme sa dostávali do zakončenia a myslím si, že vo zvyšnom priebehu sme už boli lepší. To, čo sme dosiahli, nebolo ľahké. Stálo proti nám dobré mužstvo, prienik do finále chutí sladko,“ povedal Isco podľa oficiálnej stránky „bieleho baletu“.

„Dosiahli sme náš cieľ. Na ceste do finále sme prekonali náročné prekážky – Bayern, Neapol a Atlético. Ukázali sme túžbu, charakter a v nepriaznivej chvíli sme dokázali zachovať pokoj. Som pyšný, že môžem byť kapitánom tohto mužstva,“ skonštatoval kapitán Realu Sergio Ramos. „Som šťastný, že sme sa prebojovali do finále LM. Tento tím si to však zaslúži, boli sme lepší v obidvoch stretnutiach. Aby sme vyhrali túto súťaž, musíme bojovať až do konca. Vo finále sa môže prihodiť čokoľvek, ale viem, že ho opäť môžeme vyhrať. Atlético malo veľmi dobrý štart do stretnutia, aj s prispením šťastia dosiahlo dva góly. Vedeli sme, že náš zásah všetko zmení. Ukázali sme väčšie skúsenosti a dokázali sme to. Teraz chceme vyhrať titul v La Lige,“ nadviazal útočník Cristiano Ronaldo.

Jedenásťnásobný európsky klubový šampión Real Madrid postúpil do finále najprestížnejšej európskej klubovej súťaže tretíkrát za ostatné štyri roky a celkovo po pätnásty raz – z doterajších 14 má bilanciu 11:3. Real je aj obhajcom celkového triumfu z vlaňajška a ak sa mu podarí v júnovom finále zvíťaziť, napodobní AC Miláno zo sezón 1988/1989 a 1989/1990. Rekordérom v počte po sebe idúcich triumfov v LM, resp. predtým v EPM je práve Real Madrid s piatimi titulmi z rokov 1955 – 1959. „Real je opäť vo finále, a to úplne zaslúžene. V tejto súťaži predvádzajú majstrovské výkony,“ povedal pre BT Sport niekdajší anglický reprezentant Rio Ferdinand.

„Myslím si, že prvý polčas bol z našej strany vynikajúci. Ťah génia od Benzemu však ukončil náš sen,“ povedal podľa webu UEFA.com kapitán Atlética Gabi. Kouč „Los Colchoneros“ Diego Simeone v odvete naordinoval svojim zverencom veľké nasadenie a agresívny pressing, niekedy až za hranicou férovosti. Uznal však, že v semifinálovej konfrontácii sa prejavila väčšia hráčska kvalita na strane Realu. „V prvom zápase na Bernabéu sme nehrali dobre. Naša hra je založená na tímovom výkone. Real je na rozdiel od nás mužstvo, ktoré dokáže vyťažiť z hry jednotlivcov a to bolo rozhodujúce,“ vyhlásil 47-ročný Argentínčan a na margo odvetného zápasu dodal: „Prvých 25 minút sme hrali výborne, ale bolo ťažké to udržať, pretože sme čelili skvelému tímu. Hostia potrestali prvú našu chybu, no taký je futbal. Benzema to spravil brilantne. Hoci sa so súťažou lúčime, nestratili sme sa. V budúcnosti ešte určite porastieme.“

Štadión Vicenteho Calderóna zažil v stredu svoju derniéru na európskej pohárovej scéne. Atlético v budúcej sezóne po 50 rokoch zmení svoj domov a presťahuje sa na niekdajší atletický štadión La Peineta, ktorý po rozsiahlej prestavbe ponesie názov Wanda Metropolitano a pojme 67-tisíc divákov. „Tento dav pôjde za nami na nový štadión. Zmení sa miesto, dnes je to Calderón, zajtra to bude Metropolitano. Vášeň a kúzlo našich fanúšikov je však niečo, čo sa zmeniť nedá,“ doplnil „El Cholo“.