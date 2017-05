Juventus cez Monako do finále. Allegri: Dúfajme, že je to ten správny rok

Juventus 3. júna v Cardiffe zabojuje o svoju tretiu „ušatú trofej“, do finále postúpil po deviaty raz. Jeho súper vzíde zo stredajšej odvety madridského derby Atlético – Real. Po prvom zápase má bližšie do finále Real zásluhou triumfu 3:0.

„Stará dáma“ rozhodla o postupe už v prvom polčase po góloch Maria Mandžukiča a Daniho Alvesa. Hostia po zmene strán skorigovali zásluhou Kyliana Mbappého, ktorý sa vo veku 18 rokov a 140 dní stal najmladším semifinálovým strelcom v histórii LM. Juventus otvoril skóre v 33. min, keď Mario Mandžukič na dvakrát zužitkoval center Daniho Alvesa. Brazílsky krídelník v 44. min zdvojnásobil vedenie domácich – po rohovom kope krásne trafil spoza veľkého vápna. Po zmene strán udreli aj hostia, v 69. min z bezprostrednej blízkosti prekonal Gianluigiho Buffona Kylian Mbappé. Juventusu prerušil sériu 690 minút v LM bez inkasovaného gólu a Buffonovi prekazil šancu udržať si čisté konto v 150. dueli na európskej pohárovej scéne. „Je to pravda, bolo to neuveriteľne ťažké, aj keď sme mali náskok 2:0 z prvého zápasu. Postúpili sme do Cardiffu. Nemôžem povedať, že to bol náš cieľ, pretože dostať sa do finále ešte nič neznamená. Chceme ho vyhrať. Máme skvelý tím a moji spoluhráči sú fantastickí. Som naozaj šťastný a cítim sa v dobrej kondícii. Ukázalo sa, že ak tvrdo pracujete, vaše sny sa môžu stať skutočnosťou,“ povedal Buffon podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA).

Trofej v LM je jedinou, ktorú tento 39-ročný gólman ešte nezískal. Dvakrát neuspel v rozhodujúcom stretnutí (2003 a 2015). „Znamenalo by to pre mňa veľa. Bola by to tá najväčšia radosť v celej mojej kariére spoločne s titulom majstra sveta z roku 2006. Vždy som chcel vyhrať LM a som presvedčený, že s naším tímom to môžeme dokázať. Bolo by to skvelé, ale o tom budem rozprávať až vtedy, ak sa tak stane,“ doplnil Buffon. „Gigi má pravdu. Keď už sme vo finále, musíme sa ho pokúsiť vyhrať. Dúfajme, že je to pre nás ten správny rok. Myslím si, že Juventus má veľkú šancu na triumf v LM,“ povedal tréner „Juve“ Massimiliano Allegri.

Juventus natiahol sériu bez prehry na domácom ihrisku v pohárovej Európe už na 23 stretnutí. Celkovo neokúsil trpkosť neúspechu v 12 dueloch kontinentálneho pohára číslo dva, čo sa mu nikdy v minulosti nestalo. „V ostatných dvoch rokoch sme sa veľmi zlepšili a Juventus už viac nie je prekvapením. Škoda inkasovaného gólu v odvete, mali sme cieľ udržať ‚nulu‘. Musíme sa z toho poučiť. V LM nesmiete ani na chvíľu stratiť sústredenosť. Sme presvedčení, že cardiffské finále môžeme vyhrať. Tento tím je v porovnaní s Berlínom (2015, pozn.) vyspelejší, pevnejší vzadu a takmer vždy skóruje,“ povedal podľa webu UEFA.com turínsky stopér Leonardo Bonucci.

Monako sa prebojovalo medzi najlepšie kontinentálne kvarteto prvýkrát od roku 2004. „Kniežatá“ to vtedy dotiahli až do finále, v ktorom nestačili na „drakov“ z Porta (0:3). „Chceli sme súperovi spôsobiť problémy, ale darilo sa nám to iba občas – a to nestačí. Odchádzame však so vztýčenými hlavami. Môj gól nemá žiadnu cenu. Veľmi si vážim, že som v LM mohol čeliť najlepším, mnoho som sa naučil. V ďalšej sezóne chceme byť v tejto súťaži ešte silnejší,“ vyhlásil mladík z útoku Monaka Kylian Mbappé. „Juventus hral naozaj veľmi dobre a využil svoje šance. My sme zas v ich premieňaní neboli dostatočne efektívni. Celú sezónu sme bojovali za Monako a celý francúzsky futbal. Dúfajme, že budúci ročník bude lepší,“ nadviazal kolumbijský kapitán „ASM“ Radamel Falcao.

Obe mužstvá bojovali o postup do finále LM aj v sezóne 1997/1998. Úspešnejší vtedy bol taliansky klub, ktorý doma zvíťazil 4:1 a v Monaku prehral tesne 2:3. Vo štvrťfinále Ligy majstrov 2014/2015 zariadil postup „starej dámy“ cez AS jediný gól Čiľana Artura Vidala z pokutového kopu (1:0 doma, 0:0 vonku). Kouč zdolaného mužstva Leonardo Jardim bol napriek semifinálovému neúspechu spokojný. „Na jednej strane stál veľmi skúsený tím, ktorému čelilo mladé mužstvo. S týmto semifinále sme spokojní, na hráčov sme hrdí. Dali do toho všetko. Teraz sa už zameriavame na Ligue 1,“ povedal 42-ročný Portugalčan. „Kniežatá“ vedú tabuľku najvyššej francúzskej súťaže s trojbodovým náskokom pred Parížom St. Germain, oproti súperovi majú zápas k dobru aj lepšiu vzájomnú bilanciu, a tak na prvý titul od sezóny 1999/2000 potrebujú vo zvyšných troch vystúpeniach získať rovnaký počet bodov.