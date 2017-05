Juventus nenechal nič na náhodu. Monaco zdolal i v odvete a je vo finále

Veľká radosť hráčov Juventusu Turín po góle do siete Monaca.

Juventus 3. júna v Cardiffe zabojuje o svoju tretiu „ušatú trofej“, do finále postúpil po deviaty raz. Jeho súper vzíde zo stredajšej odvety madridského derby Atlético – Real. Po prvom zápase má bližšie do finále Real po triumfe 3:0.

„Stará dáma“ fakticky rozhodla o postupe už v prvom polčase po góloch Maria Mandžukiča a Daniho Alvesa. Hostia po zmene strán skorigovali zásluhou Kyliana Mbappého, ktorý sa vo veku 18 rokov a 140 dní stal najmladším semifinálovým strelcom v histórii LM. Monaco napriek tomu nedokázalo zvrátiť prehru 0:2 z domáceho prvého zápasu.

Juventus otvoril skóre v 33. min, keď Mario Mandžukič na dvakrát zužitkoval center Daniho Alvesa. Brazílsky krídelník v 45. min zdvojnásobil vedenie domácich – po rohovom kope presne zamieril spoza veľkého vápna.

Po zmene strán udreli aj hostia, v 69. min z bezprostrednej blízkosti prekonal Gianluigiho Buffona Kylian Mbappé a Juventusu prerušil sériu 690 minút v LM bez inkasovaného gólu.

Juventus Turín (Tal.) – AS Monaco (Fr.) 2:1 (2:0)

- prvý zápas 2:0 – do finále postúpil Juventus

Góly: 33. Mandžukič, 44. Dani Alves, ŽK: 73. Bonucci, 90.+ Mandžukič – 40. Falcao, rozhodoval: Kuipers (Hol.)

Juventus Turín: Buffon – Barzagli (85. Benatia), Bonucci, Chiellini – Dani Alves, M. Pjanič, Khedira (10. Marchisio), Alex Sandro – P. Dybala (54. Cuadrado), Mandžukič – G. Higuaín

AS Monaco: Subašič – Raggi, Glik, Jemerson, Sidibé – Mendy (54. Fabinho), Bakayoko (78. Germain), Joao Moutinho, Bernardo Silva (69. Lemar) – Falcao, Mbappé