Hrozili mu smrťou. Hrdina Juventusu hľadá šťastie

Bez srdca a vášne?

Gonzalo Higuaín môže ísť na dovolenku kamkoľvek na svete. Len nie do Neapola. Argentínsky futbalista je nepriateľom obyvateľov mesta spod Vezuvu. Od momentu, keď za 90 miliónov eur prestúpil z SSC do Juventusu. Jeho rozhodnutie vyvolalo v Taliansku také silné vášne, že Higuaína museli niekoľko dní strážiť ochrankári. Rozhnevaní a najmä sklamaní priaznivci Neapola pálili jeho dresy, vešali ich na smetiarske autá. Vyhrážali sa mu dokonca smrťou.

„To, čo urobil, je katastrofa. Dnešní športovci sa neriadia srdcom, nenasledujú vášeň. Sú ako migranti, ide im len o peniaze," komentoval Higuaínov mimoriadne emotívny prestup legendárny Francesco Totti.

Samozrejme, rodák z francúzskeho Brestu mnohých sklamal. Otvoril si však bránu k úspechom. Juventus získa s najväčšou pravdepodobnosťou ďalší taliansky titul a oslavovať môže aj v Lige majstrov.

Vďaka Higuaínovi. Štvrtý najdrahší futbalista sveta (po Paulovi Pogbovi, Garethovi Balovi a Cristianovi Ronaldovi) strelil v úvodnom semifinále na ihrisku Monaca dva góly. Rozhodol o víťazstve svojho tímu 2:0 a posunul ho veľmi blízko ku cardiffskému finále.

„Uvedomoval som si, že sa mi vo vyraďovacej fáze nedarí. Viem, že góly neprichádzali. Nemyslel som však na to, že musím bezdpodmienečne skórovať. Chcel som len drieť a nechať na ihrisku všetko, aby som pomohol tímu. Keby som nestrelil gól a zvíťazili by sme, bol by som i tak nadmieru spokojný," hovoril 29-ročný kanonier po záverečnom hvizde.

Populárny ako Hamšík

Jeho bilancia v play off najlepšej klubovej súťaže sveta bola do stredajšieho večera mizerná: v 24 stretnutiach sa strelecky presadil dva razy. Vizitka nehodná jedného z najobávanejších útočníkov planéty.

V talianskej lige však Higuaín drží krok s najlepšími. Súperových brankárov prekonal 23-krát a na vedúcu dvojicu Edin Džeko (AS Rím) – Andrea Belotti (FC Turín) stráca dva presné zásahy. Stále tak môže obhájiť korunu pre kráľa strelcov, ku ktorej vlani dokráčal vďaka rerodným 36 gólom (v 35 zápasoch) – v belasom drese SSC.

Tamojší fanúšikovia mu nepovedali inak ako Kráľ Neapola. Z okien obchodov či reštaurácií viseli do vlaňajška vlajky s Higuaínovou podobizňou. Jeho popularita dosiahla úroveň obľúbenosti zbožňovaného slovenského kapitána Mareka Hamšíka.

Úroveň uctievaného idolu môže argentínsky reprezentant dosiahnuť aj v Turíne. Najmä ak do klubovej vitríny prinesie trofej pre víťaza Ligy majstrov. „Práve preto som do Juventusu prišiel. Za mojím odchodom z Neapola nie sú väčšie peniaze, ale hľadanie šťastia," tvrdil Higuaín.

Zatiaľ mu praje. K svojmu premiérovému triumfu v Lige majstrov je milovaný i nenávidený strelec už nesmierne blízko.