Nič nie je nemožné, znie z Monaka. Buffon sľubuje maximum aj v odvete

Hráči talianskeho klubu Juventus Turín triumfovali v stredajšom prvom stretnutí semifinále futbalovej Ligy majstrov na ihrisku AS Monako 2:0 a pred odvetou, ktorá sa uskutoční v utorok 9. mája, si utvorili veľmi dobrú pozíciu na prienik do cardiffského finále (3. júna, pozn.).

Juventus sa na pôde lídra francúzskej Ligue 1 prezentoval ako skúsenejší, vyzretejší a vyváženejší tím. Opäť osvedčil svoju pevnú defenzívu, ku ktorej pridal účinnosť v ofenzíve. V 29. min poslal „starú dámu“ na Štadióne Louisa II. do vedenia Gonzalo Higuaín, ktorý pohotovo po zemi z centrálnej pozície na hranici šestnástky ťažil z pätičkového priťuknutia od Daniho Alvesa.

Po necelej hodine hry strelil Argentínčan ešte jeden gól, znova ho k tomu vyzval Brazílčan. Na začiatku druhej časti sa v domácom drese v dobrej šanci nepresadil Kolumbijčan Radamel Falcao proti Gianluigimu Buffonovi. Veterán v bránke „Juve“ tesne pred koncom zápasu skvele zasiahol proti hlavičke striedajúceho Valéra Germaina.

„Som veľmi šťastný. Bol to veľmi dôležitý zápas, v ktorom sme získali veľké víťazstvo. Čakanie na ďalšie góly v tejto súťaži bolo dlhšie, ako som si predstavoval, ale vedel som, že musím byť pokojný a tvrdo pracovať. Chceli sme ďalšie čisté konto a z výsledku sme nadšení, ale ešte nie je koniec,“ povedal podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) hrdina stretnutia Gonzalo Higuaín.

Juventus účinkuje vo svojom 12. európskom semifinále, no v tejto fáze dosiahol mimo svojho štadióna iba druhé víťazstvo. „Dvojgólový triumf u súpera je veľmi dôležitý rezultát. Máme z neho radosť, aj keď v defenzíve by sme si mohli počínať aj lepšie. Taktiež by sme sa mali zlepšiť v kombinácii, aby sme vytvorili viac pre našich fantastických útočníkov. Blahoželám dvojici Dani Alves a Gonzalo Higuaín. Monako sa dostalo do niekoľkých šancí, ale Gigi Buffon bol v bránke skvelý,“ skonštatoval pilier turínskej obrany Giorgio Chiellini.

Turínčania si po dvoch rokoch opäť môžu zahrať vo finále LM. V roku 2015 v Berlíne nestačili na španielsky tím FC Barcelona (1:3). Tromfom Monaka v stredajšom dueli mal byť 18-ročný mladík Kylian Mbappé. Dostal sa do dvoch veľkých šancí, no v oboch prípadoch mu v skórovaní zabránil o 21 rokov starší brankár Gianluigi Buffon.

„Chýbalo nám trochu viac skúseností, pred hosťujúcou bránkou sme mali byť oveľa rozhodnejší. Vytvorili sme si veľa šancí, škoda, že zostali nevyužité. Na druhej strane, Juventus mal dve príležitosti a strelil dva góly. Napriek prehre to bola dobrá skúsenosť,“ vyhlásil talentovaný zakončovateľ Mbappé.

„V každom stretnutí sa snažím dokázať, že si napriek môjmu veku zaslúžim byť v bránke. Každý deň tvrdo trénujem a dúfam, že v deň, keď ukončím kariéru, budú ľudia smútiť. V Monaku sme odohrali výborný zápas, presne taký, aký sme potrebovali vzhľadom na útočný potenciál súperovho tímu. Sme blízko nášho cieľa a boli by sme naivní, keby sme teraz nešli na maximum,“ povedal podľa webu UEFA.com nestarnúci gólman Buffon. Majster sveta z roku 2006 zaznamenal v LM už 47. čisté konto a v tejto štatistike sa vyrovnal Petrovi Čechovi. Viac ich nazbierali iba Iker Casillas (54) a Edwin van der Sar (50).



Brankár Juventusu Gianluigi Buffon likviduje šancu Kyliana Mbappého z Monaka. Autor: SITA/AP, Claude Paris

Monako čaká v odvete mimoriadne náročná úloha. V minulosti sa v európskom pohári číslo jeden stalo iba dvakrát, že mužstvo, ktoré na domácej pôde prehralo prvý duel, napokon dokázalo postúpiť ďalej. Doteraz sa však žiadnemu tímu nepodarilo zvrátiť priebeh semifinále LM ani len z dvojgólového man­ka.

„Proti jednému z najlepších mužstiev v Európe nebolo ľahké nájsť akýkoľvek voľný priestor. V Turíne to bude veľmi ťažké, ale nič nie je nemožné,“ nevzdáva sa portugalský záložník Monaka Bernardo Silva. „Protivník bol lepší a zaslúžene vyhral. Napriek tomu v odvete dáme do toho všetko. Naša ofenzíva má svoju kvalitu, nikto by nás nemal vopred odpisovať,“ nadviazal ďalší hráč „kniežat“ Fabinho.

Monako sa prebojovalo medzi najlepšie kontinentálne kvarteto prvýkrát od roku 2004. „Kniežatá“ to vtedy dotiahli až do finále, v ktorom nestačili na „drakov“ z Porta (0:3). Monako a Juventus bojovali o postup do finále LM aj v sezóne 1997/1998. Úspešnejší vtedy bol taliansky klub, ktorý doma zvíťazil 4:1 a v Monaku prehral tesne 2:3. Vo štvrťfinále Ligy majstrov 2014/2015 zariadil postup „starej dámy“ cez AS jediný gól Čiľana Artura Vidala z pokutového kopu (1:0 doma, 0:0 vonku).

Juventus v bojoch o tzv. ušatú trofej neinkasoval už 621 minút a celkovo v desiatich tohtosezónnych dueloch tejto súťaže dostal iba dva góly. Posledný, kto zatiaľ prekonal hradby Turínčanov, bol ešte 22. novembra minulého roka v súboji skupinovej fázy Sevillčan Nicolás Pareja.