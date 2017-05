Juventus už má polovičnú vstupenku do finále. V Monaku úradoval Higuaín

Futbalisti Juventusu Turín smerujú do finále Ligy majstrov 2016/2017. V stredajšom prvom zápase semifinále zvíťazili na trávniku AS Monako 2:0, utvorili si tým výbornú pozíciu.

Odveta bude 9. mája v metropole Piemontu. O deň neskôr sa uskutoční druhá časť semifinálovej konfrontácie medzi madridskými mužstvami. Real si proti Atléticu v utorok utvoril sľubný náskok 3:0. Finále LM sa uskutoční 3. júna na Millennium Stadium vo waleskom Cardiffe.

Juventus sa na pôde lídra francúzskej Ligue 1 prezentoval ako skúsenejší, vyzretejší a vyváženejší tím. Opäť osvedčil svoju pevnú defenzívu, pridal k tomu účinnosť v ofenzíve. V 29. min poslal „starú dámu“ na Štadióne Louisa II. do vedenia Gonzalo Higuaín, ktorý pohotovo po zemi z centrálnej pozície na hranici šestnástky ťažil z pätičkového priťuknutia od Daniho Alvesa.

Po necelej hodine hry strelil Argentínčan ešte jeden gól, znova ho k tomu vyzval Brazílčan. Na začiatku druhej časti sa v domácom drese v dobrej šanci nepresadil Kolumbijčan Radamel Falcao proti Gianluigimu Buffonovi. Veterán v bránke Juve potom v závere skvele zasiahol proti hlavičke striedajúceho Valéreho Germaina.

Monako sa prebojovalo medzi najlepšie kontinentálne kvarteto prvýkrát od roku 2004. „Kniežatá“ to vtedy dotiahli až do finále, v ktorom nestačili na „drakov“ z Porta (0:3). Monako a Juventus bojovali o postup do finále LM aj v sezóne 1997/1998. Úspešnejší vtedy bol taliansky klub, ktorý doma zvíťazil 4:1 a v Monaku prehral tesne 2:3.

Vo štvrťfinále Ligy majstrov 2014/2015 zariadil postup „starej dámy“ cez AS jediný gól Čiľana Artura Vidala z pokutového kopu (1:0 doma, 0:0 vonku). Juventus v bojoch o tzv. ušatú trofej neinkasoval už 621 minút a celkovo v desiatich tohtosezónnych dueloch tejto súťaže dostal iba dva góly. Posledný, kto zatiaľ prekonal hradby Turínčanov, bol ešte 22. novembra minulého roka v súboji skupinovej fázy Sevillčan Nicolás Pareja.

AS Monako (Fr.) – Juventus Turín (Tal.) 0:2 (0:1)

Góly: 29. a 59. G. Higuaín, ŽK: 37. Fabinho – 21. Bonucci, 58. Marchisio, 69. Chiellini, rozhodoval: Mateu Lahoz (Šp.)

AS Monako: Subašič – Fabinho, Glik, Jemerson, Sidibé – Dirar, Bernardo Silva (82. A. Touré) Tiemoué Bakayoko (66. Joao Moutinho), Lemar (67. Germain) – R. Falcao, Mbappé

Juventus Turín: Buffon – Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro – M. Pjanič (89. Lemina), Marchisio (81. T. Rincón) – Dani Alves, P. Dybala, Mandžukič – G. Higuaín (77. Cuadrado)