Sme Atlético Madrid, môžeme to dokázať, nestráca nádej Diego Simeone

Stretnutie na Štadióne Santiaga Bernabéua rozhodol hetrikom útočník Cristiano Ronaldo, ktorý si upevnil líderskú pozíciu medzi strelcami na európskej pohárovej scéne. Momentálne má na konte 106 presných zásahov, až 103 z nich si pripísal v hlavnej súťaži LM.

Real druhýkrát v tejto sezóne triumfoval nad Atléticom rozdielom triedy 3:0 a opäť sa o všetky góly postaral úradujúci najlepší svetový futbalista Cristiano Ronaldo. „Naše mužstvo bolo fenomenálne, hralo dobre od prvého do posledného hvizdu,“ vyhlásil podľa oficiálnej stránky Realu hrdina duelu, 32-ročný Portugalčan, ktorý dosiahol svoj 400. presný zásah vo farbách „bieleho baletu“. Stačilo mu naň 389 stretnutí.

„Tím odviedol skvelú prácu, boli sme vynikajúci a podali sme kompletný výkon. Som veľmi šťastný z hetriku a dosiahnutia méty 400 gólov. Máme slušný náskok, ale semifinále sa ešte neskončilo. Stále je pred nami odveta, na ktorú sa budeme musieť poriadne skoncentrovať. Atlético je veľmi silný súper, nie náhodou sa dostal až do semifinále,“ doplnil CR7.

Rodák z Madeiry zaznamenal v ostatných troch dueloch LM dovedna osem gólov. Taktiež sa stal prvým hráčom, ktorý vo vyraďovacej fáze európskeho pohára číslo jeden strelil 50 gólov a zaznamenal hetrik vo dvoch stretnutiach za sebou.

„Odohrali sme skvelé stretnutie. Nie je ľahké streliť tri góly, no nám sa to podarilo, navyše sme doma neinkasovali. Cristiano je jedinečný strelec, ale všetci boli výborní. Isco hral na pozícii čísla desať a bol fantastický. Šírku ihriska sme zase kontrolovali vďaka Lucasovi Vázquezovi a Marcovi Asensiovi. V obrane sme boli taktiež brilantní. Som veľmi spokojný, ako hráči splnili úlohy, ktoré mali. Aj v odvete musíme bojovať, budeme prežívať ťažké chvíle, ale chceme odohrať ďalší dokonalý zápas a postúpiť do finále,“ vyhlásil podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) tréner „Los Blancos“ Zinedine Zidane.

Real Madrid ťahá v súťaži rekordnú šnúru 36 domácich duelov s minimálne jedným streleným gólom. Posledný tím, ktorý si na Bernabéu v LM udržal čisté konto, bola v apríli 2011 Barcelona. „Biely balet“ a turínsky Juventus sú navyše jediné nezdolané tímy v tohtosezónnej edícii LM.

„Je to veľmi dobrý výsledok, dokonca lepší, ako sme sami očakávali. Za nami je však iba jeden zápas. Využili sme dobrú taktiku. V strede poľa sme dominovali, keďže sme tam mali ďalšieho hráča navyše. Normálne hráme s troma záložníkmi, ale dnes tam boli s Iscom štyria a to nám umožnilo ovládnuť priebeh duelu. Naše víťazstvo je zaslúžené, je skvelé mať hráča ako Ronaldo. Môžete dobre brániť, kontrolovať stred poľa, ale vždy potrebujete niekoho, kto dokáže streliť góly – a on to robí stále,“ skonštatoval nemecký stredopoliar Realu Toni Kroos.

Žiadnemu tímu sa doteraz nepodarilo zvrátiť semifinále LM ani len z dvojgólového manka, no stredopoliar Koke si napriek prehre 0:3 na Bernabeu pred budúcotýždňovou odvetou trúfa. „Raz sme už na Štadióne Vicenteho Calderóna strelili štyri góly Realu v zostave s Cristianom Ronaldom,“ pripomenul špílmacher Atlética ligový duel zo 7. februára 2015, v ktorom mužstvo trénera Diega Simeoneho triumfovalo 4:0.

Zverenci 47-ročného Argentínčana si pred utorňajším vystúpením v 13 dueloch až 9-krát udržali čisté konto a inkasovali iba štyri góly, ale na pôde najväčšieho rivala nepochodili. Potvrdili povesť mužstva, ktoré nestrieľa veľa gólov, veď v tohtosezónnych 11 zápasoch LM ich strelili iba 13, čo je najmenej spomedzi semifinálového kvarteta.

„Prvý polčas z našej strany nebol dobrý. Nepresne sme si prihrávali, pred našou bránkou to horelo. Real sa ujal vedenia, no mohli sme vyrovnať – Navas pri šanci Gameira skvele zasiahol. V druhom dejstve sme mali loptu častejšie v moci, ale smerom dopredu sme nič nevymysleli. Súper veľmi dobre vykrýval priestor,“ povedal Simeone.

Cristiano Ronaldo oslavuje gól proti Atléticu Madrid. Autor: SITA/AP, Francisco Seco

Pred odvetou nestráca nádej. „Futbal je úžasná hra a v odvete sa môže prihodiť čokoľvek. Stále si myslím, že máme šancu prebojovať sa do finále. Chlapcom som povedal, aby na tento duel rýchlo zabudli. Je to veľmi ťažké, ale taký je futbal a prináša aj prehry. Súper bol lepší, využil svoje šance a treba mu zablahoželať. V druhom stretnutí sa budeme snažiť až do úplného konca. Pokúsime sa o nemožné, sme Atlético Madrid, môžeme to dokázať,“ dodal.

LM ponúka „El Derbi madrileňo“ štvrtý rok po sebe. V predošlých troch sezónach bol vždy úspešnejší Real – ovládol finálové stretnutia v Lisabone (2013/2014) a Miláne (2015/2016), a Atlético prekonal aj vo štvrťfinále ročníka 2014/2015.

„Biely balet“ taktiež postúpil cez mestského rivala do finále Európskeho pohára majstrov 1958/1959 v Stuttgarte, v ktorom získal štvrtý z dovedna jedenástich titulov kontinentálneho šampióna. „Los Colchoneros“ sa hotovali konečne všetko zmeniť, ale minimálne v prvom stretnutí zostalo iba pri plánoch.

„Chceli sme hrať inak a streliť aspoň jeden gól, ale teraz to budeme mať veľmi ťažké, keďže sme prehrali 0:3 a neskórovali ani raz. Musíme však veriť až do konca, sme schopní pozviechať sa z tejto prehry,“ zostáva pozitívne naladený čiernohorský stopér „Rojiblancos“ Stefan Savič.