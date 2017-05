Postrach Atlética má absurdný výskok. Učil ho Beckham

Až do absolútneho vyčerpania

V okamihu stál v obkľúčení superhviezd Realu Madrid: na Santiago Bernábeu sa díval na legendárneho Španiela Raúla, za chrbtom mu stál francúzsky kúzelník Zinedine Zidane. Po ľavej ruke mal brazílskeho strelca Ronalda, po pravej anglickú ikonu Davida Beckhama.

Sergio Ramos sa razom stal členom tímu s veľavravnou prezývkou – Galacticos.

„Od začiatku sa chcel od hviezd učiť. Spomínam si, že brankár Iker Casillas, Beckham a Ronaldo zostávali trikrát do týždňa po tréningu na ihrisku. Približne štyridsať minút. Trénovali centre, priame kopy, zakončenie. Až do absolútneho vyčerpania. Sergio sa k nim pridal. Mal možnosť učiť sa od najlepších z najlepších,“ vraví Paulo Campos, asistent vtedajšieho (sezóna 2005/2006) trénera Realu Vanderleia Luxemburga.

Jeho slová naznačujú, odkiaľ pochádzajú výnimočné zakončovateľské schopnosti jedného z najlepších stopérov súčasnosti. Ramos už dávno nie je tínedžerom. Je skúseným tridsiatnikom a kapitánom Realu. Neplní si však len defenzívne povinnosti. Keď to mužstvo najviac potrebuje, zaskočí španielsky reprezentant súpera gólom.

Napokon, v tejto sezóne ich odchovanec FC Sevilla nastrieľal už desať. Viac ich nazbieralo v madridskom tíme len útočné duo – Cristiano Ronaldo, Karim Benzema.

Ramosovou špecialitou sú presné zásahy z posledných minút zápasu. Svoje o tom vie najmä Atlético Madrid, ktoré vyzve Real v mestskom derby už dnes. Pôjde v ňom o veľa. Fanúšikovia zhliadnu úvodné semifinále prestížnej Ligy majstrov.

Defenzíva (jedna z najlepších na svete) Atlética je v pozore. Rešpekt nemá len pred najlepším futbalistom planéty za uplynulý rok, ale aj pri vyslovení mena – Sergio Ramos.

Výška nie je problém

Bol to práve on, kto pred tromi rokmi i vlani obral Atlético o vytúženú trofej pre najlepší európsky klub. V roku 2014 vyrovnal v lisabonskom finále v tretej minúte nadstaveného času a Real napokon zvíťazil 4:1 po predĺžení. Minulý rok sa v milánskom finále postaral o jediný presný zásah Realu, ktorý sa tešil z triumfu po jedenástkovom rozstrele.

„Sergio nie je na stopéra výnimočne vysoký. Jeho načasovanie pri vzdušných súbojoch je však neuveriteľné. Taktiež výskok. Ten je až absurdný,“ hovorí Campos pre ESPN. „Na prvý pohľad sa zdá, že lopta ide vždy tam, kde je Ramos. V skutočnosti však vie, kam sa má postaviť. Situácie vie skvele prečítať. Ubrániť ho v pokutovom území je často nadľudský výkon,“ dodáva Brazílčan.

Campos však predsa len ponúka recept. „Keby som bol trénerom súperovho tímu, nasadil by som na neho osobnú obranu. To však nie je všetko. Druhý hráč by mal za úlohu sledovať iba let lopty a zabrániť tomu, aby sa dostala k Ramosovi.“

Radcov má zrejme Diego Simeone, kouč Atlética, veľa. Ramos je však nevyspytateľný. Napokon, tak, ako sa na úspešnú superhviezdu patrí: je majstrom sveta, dvojnásobným európskym šampiónom, trojnásobným víťazom španielskej ligy i dvojnásobným držiteľom trofeje z Ligy majstrov.

„Nie je pre mňa prekvapením, kam to dotiahol, že je viac ako desaťročie stálicou Realu. Od mladého veku tvrdo drel a napredoval extrémne rýchlo,“ tvrdí Campos.

Ramos už vyhral všetko, čo mohol. Úspechov sa však nenabažil. Privedie Real do ďalšieho veľkého finále?

Semifinále, prvý zápas: 20.45 Real Madrid – Atlético Madrid (priamy prenos na Digi Sport 4).