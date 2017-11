Seničanom sme nabíjali, vravel po šoku Guľa. Hudec: Žiline sme boli niečo dlžní

Mužstvo trénera Ladislava Hudeca nadviazalo na minulotýždňovú prekvapujúcu remízu na ihrisku Slovana Bratislava, v tabuľke Fortuna ligy však naďalej zostáva posledné so šiestimi bodmi. Žilina je tretia (27).

„Podali sme dobrý výkon. Samozrejme, hrali sme viac zo zabezpečenej obrany. Pripravovali sme sa na žilinskú hru. Presne sme vedeli, akým štýlom sa budú prezentovať. Vedeli sme, že prírodné ihrisko im nebude vyhovovať tak, ako domáca umelá tráva. Žilinčania vonku nemajú až také dobré výsledky. Navyše sme im boli ešte niečo dlžní z predošlého zápasu,“ vyhlásil pre web profutbal.sk stredopoliar Samuel Šefčík, narážajúc na augustovú vysokú prehru Senice s týmto súperom (1:7).

Presný zásah 21-ročného kmeňového hráča Slovana Bratislava z 30. min sa napokon ukázal ako víťazný. „Cítil som sa fajn. Trochu som mal menej dotykov s loptou ako som zvyknutý. Na to som však bol pripravený, keďže Žilina rada drží loptu. Dal som gól, potom mi stúplo sebavedomie a už sa hralo ľahšie,“ dodal Šefčík po druhom fortunaligovom zásahu v kariére.

„Konečne sme sa dočkali. Naplno bodovať proti Žiline a pred domácimi fanúšikmi, to je niečo fantastické. Hral som s chuťou. Teší ma, že sa mi podarilo skórovať, ale najdôležitejšie je víťazstvo. Mohlo prísť oveľa skôr. Mali sme na to, aby sme naplno zabodovali už v predchádzajúcich stretnutiach. Som rád, že to prišlo aspoň teraz a verím, že nás to nakopne do ďalších zápasov,“ tešil sa po zápase Jurij Medveděv, strelec tretieho gólu do siete hostí.

Spokojný bol aj domáci kouč Hudec, ktorý v polovici septembra prevzal tím po Ivanovi Vrabcovi. „V prvom rade musím chalanom zagratulovať za výborný výkon, najmä čo sa týka emócií, nasadenia a prípravy na súpera. Niečo sme už ukázali s Ružomberkom (0:3). Že sme vtedy dostali ‚trojku‘, to nebolo spravodlivé. Niekedy sa tie veci vrátia naspäť a proti Žiline sa nám to vrátilo. Pre psychiku bolo dôležité, že sme dali gól ako prví. Každý vie, že sme slabší ako Žilina, no úsilie, ktoré hráči dali do zápasu, sa pretavilo na úspech,“ vyhlásil skúsený 60-ročný kormidelník.

Mužstvu spod Dubňa sa v tomto kalendárnom roku na Záhorí nedarí, veď zo Senice odišlo naprázdno už druhýkrát. Navyše, vo štvrťfinále Slovnaft Cup-u 2016/2017 prehralo aj na trávniku druholigovej Skalice.

„Húževnatí domáci dokázali využiť tristné, naivné chyby, ktoré sme robili. Náš výkon nespĺňal potrebné kritériá. Zaslúžená prehra po zlom výkone celého mužstva. Súperovi sme nabíjali do vyložených pozícií, to sa nám vypomstilo. Tabuľka je vyrovnaná, mužstvá majú dostatočnú kvalitu a súťaž je zaujímavá. Pre nás je podstatné, aby sme šli krok za krokom. Tento zápas nám nevyšiel, ale predtým sme ťahali úspešnú sériu a toto mužstvo má na to, aby ju znovu naštartovalo. Chalani sa vrátia z reprezentačných zrazov a budeme tvrdo pracovať na tom, aby sme vyhrali najbližší zápas,“ povedal po stretnutí žilinský tréner Adrián Guľa.