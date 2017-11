Najprv nech chodia na zápasy doma, odkázal slovanistom majiteľ DAC Világi

Podľa neho jeho zverenci musia nabrať najmä kondíciu, lebo nemajú sily na celý zápas. Slovanisti boli do prestávky aktívnejší i nebezpečnejší, ale chýbalo im pred bránkou DAC viac presnosti a dôrazu.

„Po šesťdesiatej minúte sme odišli fyzicky, potom už bolo na ihrisku iba jedno mužstvo, súper mal opraty v rukách. Dobehla nás minulosť, lebo kondične nie je tím na potrebnej výške,“ komentoval Ševela.

Skóre otvoril z prvej strely na bránku Hološko. „Verili sme, že v Dunajskej Strede môžeme vyhrať,“ vravel a za kľúčový moment považoval šancu v závere prvého polčasu. Traja slovanisti bežali na domácu bránku, ale Čavrič, ktorý mal loptu na nohe, zvolil najhoršiu alternatívu a jediný brániaci domáci hráč – Davis – mu loptu vzal. „Keby Čavrič prihral, vedieme 2:0 a zápas už úspešne dotiahneme,“ dodal Hološko.

Domáci strelec Erik Pačinda, ktorý vyrovnal na 1:1, prezradil, že tréner v prestávke zvýšil v šatni hlas. „Asi nám to pomohlo. Otočili sme zápas so Slovanom, čo potvrdzuje, že sme silné mužstvo.“

Víťazný gól strelil z hranice šestnástky sedem minút pred koncom Zsolt Kalmár. Kapitán DAC Marin Ljubičič tvrdil, že do konca veril, že mužstvo môže vyhrať. „Chceli sme hrať agresívny, aktívny futbal so streľbou na bránku. V prvom polčase nám to nevyšlo, ale v prestávke sme si vraveli, že tento zápas musíme vyhrať a dať darček našim fanúšikom. Lebo taký štadión a taká atmosféra to je v slovenských podmienkach niečo výnimočné,“ vravel Ljubičič.

Stretnutie sledovalo 10 226 divákov, čo je nielen najvyššia návšteva sezóny, ale aj dunaskostredský rekord v slovenskej ére (vo federálnej lige dve vyššie návštevy v ročníku 1986/87).

Aktuálna kapacita nového štadióna je už 9901. Na súboji so Slovanom bol počet divákov vyšší, pretože klub po rozhodnutí disciplinárnej komisie SFZ, ktorá zákazala účasť fanúšikom Slovana na tomto zápase, uvoľnila lístky aj na poslednú starú tribúnu, ktorú onedlho zbúrajú.

Vedenie Slovana verdikt disciplinárky ostro kritizovalo. Majiteľ DAC Oszkár Világi zdôraznil, že zohľadnila viaceré zápasy, na ktorých sa fanúšikovia belasých zúčastnili.

„V Trnave demolovali časť štadióna. Disciplinárka sledovala aj sociálne siete, na ktorých sa neprejavovali ako fanúšikovia ale prápor vandalov. Odporúčam im, aby najskôr chodili na domáce zápasy Slovana a utvorili tam perfektnú atmosféru, nacvičili si ju a potom sa vybrali do sveta,“ zareagoval Világi.