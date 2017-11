Ševela zatiaľ Slovan neprebral. Pred viac ako 10-tisíc divákmi vyhral DAC

Hlasy (zdroj: RTVS):

Erik Pačinda (útočník Dunajskej Stredy, autor gólu): „Chceli sme vyhrať pre našich fanúšikov. Bol to veľmi ťažký zápas, prehrávali sme, no otočili sme výsledok a sme veľmi šťastní. Tréner počas prestávky zdvihol hlas a my sme sa zomkli. Ukázali sme, že sme silné mužstvo. Víťazstvo je o to cennejšie, že to bolo derby.“

Martin Ševela (tréner Slovana): „Prvý polčas mal slušnú úroveň, bolo to však skôr medzi šestnástkami. Skórovali sme, nevyužili sme však druhú príležitosť, ktorú mal Čavrič. Mužstvo dobieha minulosť, od 60. min sme kondične odišli. Dunajská Streda v druhom polčase otočila duel. Potrebujeme zo zostávajúcich zápasov vyťažiť, čo sa dá. Ak chceme hrať dominantný futbal, hráči musia byť pripravení odjazdiť 90 minút. Dalo sa čakať, že príde plný štadión; takto by to malo byť všade – že sa ľudia bavia futbalom.“