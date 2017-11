DAC otvorí novú tribúnu a privíta Slovan. Bez fanúšikov hostí

Kapacita hľadiska stúpne na desaťtisíc miest. Súboj bude sledovať rekordná návšteva v Dunajskej Strede v slovenskej ére. Prvý raz päťciferná. Doterajší rekord bol 7139 divákov na troch tohtoročných stretnutiach (pravda, vo federálnych časoch boli viackrát vyššie návštevy).

Zápas bol už dávnejšie rýchlo vypredaný, ale po tom, čo disciplinárna komisia SFZ rozhodla, že sa uskutoční bez fanúšikov Slovana, dal domáci klub do predaja aj vstupenky na starú hlavnú tribúnu do pôvodného sektoru hostí.

Trénera belasých Martina Ševelu čaká emotívna premiéra na novom poste. Uvedomuje si, že Slovan stráca na lídra z Trnavy desať bodov a preskočila ho už aj Žilina.

„Tabuľka neklame, ale my sa musíme teraz sústrediť na najbližší zápas, ktorý bude oslavou futbalu na vypredanom štadióne. Toto je pre nás hlavná motivácia,“ tvrdí Ševela.

Netrápi ho, že začína v novom pôsobisku práve takým náročným stretnutím.

„Podľa mňa je výhodou, že hráme s kvalitným súperom ako je Dunajská Streda. Na krásnom štadióne, určite vo vybičovanej atmosfére. Možno s papierovo slabším súperom by sme mali väčšiu šancu na víťazstvo. Teraz nemáme nijaké očakávania, vplývame na hráčov, aby odovzdali na ihrisku maximum, uvidíme, či nám to zaručí dobrý výsledok, ale musíme sa oň pokúsiť,“ tvrdí Ševela.

Belasí naposledy s DAC doma remizovali (1:1), predtým na jeho pôde podľahli (0:1).

"Očakávame vybičovaný zápas. Škoda, že neprídu hosťujúci fanúšikovia, trošku by to bolo možno zaujímavejšie, ale aj tak som presvedčený, že bude na štadióne fantastická atmosféra,“ vraví na klubovej stránke najlepší strelec domácich Erik Pačinda, ktorý v auguste strelil na Pasienkoch gól a postaral sa o bod.

DAC v predchádzajúcom domácom zápase s Trenčínom prvý raz v MOL Aréne prehral. Ďalšiu stratu nechce pripustiť. Stretnutie vysiela v priamom prenose aj verejnoprávna maďarská televízia na kanáli M4 Sport (predtým už zaradila do programu aj dva iné ligové súboje z Dunajskej Stredy).

Regionálne voľby rozdelia kolo na dve polovice. Tradičná sobota z programu vypadla. Dnes odohrajú tri zápasy a zostávajúce tri v nedeľu.

Z nedeľňajšieho programu púta pozornosť súboj v Trnave. Spartak hostí Ružomberok a v prípade, že získa plný počet bodov, nielenže si upevní vedenie v súťaži, ale pripíše si deviatu výhru za sebou a utvorí tým rekord v klubovej histórii.

Program 15. kola

Dnes 17.00 Prešov – Michalovce, Podbrezová – Trenčín, 18.00 Dunajská Streda – Slovan (RTVS), nedeľa 17.00 Trnava – Ružomberok (TV 213), Zlaté Moravce-Vráble – Nitra, Senica – Žilina.

SFZ potvrdil trest pre Slovan

Slovenský futbalový zväz (SFZ) zverejnil stanovisko k situácii, ktorá vznikla po rozhodnutí disciplinárnej komisie SFZ o uložení ochranného opatrenia voči fanúšikom Slovana Bratislava. Piatkový šláger 15. kola najvyššej slovenskej sútaže FC DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava odohrajú bez prítomnosti fanúšikov hostí. Dôvodom je hrubé nešportové správanie divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky) počas stretnutia 13. kola FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – ŠK Slovan Bratislava (3:2).

“V súvislosti s rozhodnutím disciplinárnej komisie SFZ o uložení ochranného opatrenia, spočívajúceho v zákaze vstupu fanúšikov ŠK Slovan Bratislava do sektora hostí na jedno súťažné stretnutie vo Fortuna lige, čo je v časovej súslednosti zápas, konaný 3. novembra 2017 v Dunajskej Strede, sa vo verejnosti odštartovala vlna reakcií, ktorá v mnohých aspektoch prekročila hranicu, akceptovateľnú pre spoločensky korektné prostredie. Pri posudzovaní previnenia každého subjektu disciplinárna komisia postupuje na základe relevantných zistení a overených faktov, takže účelom uloženia disciplinárnej sankcie či ochranného opatrenia nie je len represia voči previnilcovi, ale aj ochrana ostatných návštevníkov futbalového stretnutia."

"Viaceré vyjadrenia na sociálnych sieťach považuje SFZ za útok na nezávislosť DK SFZ, aký nemá obdobu vo futbalovom hnutí. Preto SFZ v súvislosti s predmetnými postojmi organizovanej skupiny i konkrétnymi vyjadreniami jednotlivcov intenzívne spolupracuje s policajným zborom a podniká aj právne kroky na ochranu dotknutých ľudí. Slovenský futbalový zväz sa zároveň ostro vymedzuje voči prejavom neznášanlivosti, násilia a hrozieb, v tejto chvíli v podobe verbálnych atakov voči členom disciplinárnej komisie SFZ a celému Slovenskému futbalovému zväzu. SFZ sa preto obracia na všetkých priaznivcov slovenského futbalu, aby nepodľahli zvýšenému tlaku zo strany futbalu nepriateľsky naladenej skupiny, kalkulujúcej s postojom každého fanúšika, citlivého na témy, súvisiace s podporou jeho klubu,“ píše sa v stanovisku, ktoré zverejnil Slovenský futbalový zväz na svojej oficiálnej internetovej stránke.

Slovenský futbalový zväz rešpektuje samostatnosť a nezávislosť vecného posudzovania a rozhodovania svojich orgánov v rozsahu pôsobnosti, ktorá im bola zverená predpismi SFZ. Vo vyjadrení disciplinárnej komisie SFZ, prečo sa rozhodla pre takýto trest a už tretíkrát v priebehu ročníka zakázala fanúšikom ŠK Slovan vycestovať na zápas vonku, pričom iné kluby takto neboli potrestané ani raz, sa na webe SFZ uvádza:

„Disciplinárna komisia SFZ nezakázala tretíkrát fanúšikom Slovana vycestovať na ihrisko súperov. Stalo sa tak druhý raz, pričom fanúšikovia ŠK Slovan boli naposledy sankcionovaní za hrubé nešportové správanie rasistického charakteru v stretnutí Československého Superpohára a následne za závažné poškodenie majetku City Areny v Trnave. V drvivej miere prípadov sa dopúšťajú nešportového správania na ihriskách súperov. V danom prípade DK SFZ vzala do úvahy predovšetkým recidívu v závažnom protiprávnom správaní fanúšikov ŠK Slovan, ktorí sa hrubého nešportového správania dopustili hneď v prvom stretnutí na ihrisku súpera po naplnení predchádzajúceho zákazu, pričom neporušili len disciplinárny poriadok SFZ, ale aj zákon č.1/2014.“

"Každé previnenie obdobného charakteru bude vždy individuálne posúdené, pri fanúšikoch iných klubov nebolo nutné takéto opatrenie dosiaľ uložiť. V tomto prípade bolo nevyhnutné brať do úvahy aj skutočnosť, že samotní fanúšikovia svojím správaním nedávajú záruky, že by sa z už udelených disciplinárnych konaní voči nim poučili a že by prejavili snahu ďalej sa hrubého nešportového správania najmä na ihriskách súperov nedopúšťať. DK SFZ zároveň brala do úvahy aj informácie, predložené policajným zborom, týkajúce sa správania určitej časti fanúšikov ŠK Slovan na ihriskách súperov.“