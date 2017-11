Ševela má aspoň hodinu náskok pred súpermi. Otvarajú sa mi nové možnosti, vraví

Martin Ševela má za sebou prvé dva tréningy so svojimi novými zverencami. Ešte donedávna trenčiansky tréner sa uplynulý pondelok stal koučom bratislavského Slovana.

„Paradoxne vyhadzov z Trenčína mi otvoril dvere na Pasienkoch,“ zdôraznil rodák z Mostu pri Bratislave, ktorý o niekoľko dní oslávi 42. narodeniny. „Už pred rokom i dvoma prejavil Slovan o mňa záujem. V tom čase to nevyšlo, stroskotalo to aj na požiadavkách trenčianskeho klubu. Otvarajú sa mi teraz nové možnosti.“

V Trenčíne získal dva razy double. Aj teraz je pripravený bojovať o najvyššie méty.

„Je prirodzené, že taký klub, akým je Slovan, baží po úspechoch doma i v európskej súťaži. Podmienky na to sú tu utvorené, priam ideálne. Funguje akadémia, hráči sa môžu rozvíjať. Trenčín je v porovnaní so Slovanom malý klub, ale pracovali sme tam každý deň tvrdo a výsledky sa dostavili. O to sa budem teraz usilovať aj v Slovane,“ pokračoval Ševela. Priviedol si svojho asistenta Ivana Vrabca, ale ostatní členovia realizačného tímu sa nemenia.

Zdôraznil, že v najbližších dňoch bude spoznávať prostredie i ľudí okolo. „Potrebujem bližšie spoznať najmä hráčov. Doteraz som ich sledoval len zvonku. Musíme pracovať na fyzičke, ale aj na mentálnej stránke. Kvalita i potenciál v tíme sú veľké, to všetci vidíme, ale potrebujeme ho oživiť, reštartovať, pohovoriť si s hráčmi. Potrebujeme byť celý zápas dominantní. Ak dáme gól, musíme ísť za druhým, potom za tretím… Na prvý pohľad jednoduché veci, ale zároveň zložité, lebo hráči musia preniesť moje myšlienky na ihrisko. V minulosti sa mi to podarilo, teraz je predo mnou nová výzva a ciele,“ vysvetlil kouč.

Verí, že jeho práca sa prejaví vo výsledkoch aj v atraktívnej hre. „Nedá sa to však zo dňa na deň. Musíme ísť postupnými krokmi, byť trpezliví. Je to denno-denná práca. Nemám čarovný prútik.“

Ševela má na hodinkách stále letný čas, teda o hodinu viac, čo vníma aj ako symboliku. „Ani ho nebudem meniť. Ak to trochu odľahčím, budem rád, keď budeme vždy o tento kúsok pred súpermi,“ dodal Martin Ševela.