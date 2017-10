Kapitán Trnavy Godál: Teraz nás musí tréner udržať na uzde

V Trnave ste už viac ako dva roky. Majú zápasy s Trenčínom pre vás ešte špeciálny náboj?

Je to pre mňa špecifický zápas. Po odchode z Trenčína som však najskôr pôsobil v Poľsku, v Trenčíne sa zmenilo odvtedy veľa vecí. Z bývalých spoluhráčov zostali už len kapitán Peter Kleščík a brankár Igor Šemrinec. Na Trenčín mám stále pekné spomienky, ale už tieto zápasy neprežívam natoľko emotívne ako možno spočiatku.

Proti Trenčanom sa vám mimoriadne darí…

To je pravda, dal som im už štyri góly. V mužstve zahrávam penalty. Proti Trenčínu sme kopali dve a obe som premenil. Dva góly som dal z hry. Na stopéra dobrá bilancia.

V uplynulom zápase ste gól nedali, ale výhra 2:1 je veľmi cenná…

AS je doma na umelej tráve veľmi nepríjemný súper. Oba tímy ťahali víťaznú sériu, som rád, že pokračuje naša. Na Trenčín vieme zahrať, čo sa opäť potvrdilo.

Po dlhšom čase ste dostali v Trenčíne gól, ale v štrnástich zápasoch ich máte na konte len desať. S výnimkou Nitry všetky ostatné tímy inkasovali podstatne viac. V čom spočíva podstata úspešnej defenzívy?

Začína sa od útočníkov, nedá sa v nej spoliehať len na obrancov. Tento rok sa zmenila organizácia hry celého mužstva a aj defenzíva tímu. V minulej sezóne sme v každom zápase inkasovali. Teraz celé mužstvo perfektne bráni a často nás podržal aj mladý brankár Vantruba.

Po zlatom septembri zažila Trnava aj zlatý október. Už viac ako dva mesiace neprehrala. Pred rokom ste mali po 14. kole 20 bodov a šieste miesto, teraz ste na čele s 36 bodmi. V čom je Spartak lepší?

Už som to naznačil, celé mužstvo dobre bráni a okrem toho sme v každom zápase aspoň raz prekonali súperovho brankára. To sa nám vlani nedarilo. Dostali sme často hlúpy gól a už sme zápas neotočili. Teraz máme vynikajúcu efektivitu, to je základ úspechu.

Čaká vás náročná séria zápasov s tímami, ktoré hrali v európskych pohároch – najskôr privítate Ružomberok, potom narazíte na Slovan a Žilinu. S čím budete spokojný?

Chceme natiahnuť našu víťaznú sériu. Vybojovali sme osem víťazstiev za sebou a Trnava ešte v histórii klubu deväťkrát po sebe nevyhrala. Bolo by perfektné, keby sa to podarilo nám. Proti Ružomberku hráme doma, máme formu, verím, že to zvládneme.

Slovan a Žilina?

Po Ružomberku nasleduje reprezentačná prestávka. Ak vyhráme, dobre sa nám bude chystať na týchto súperov. Práve im sme podľahli v prvej časti súťaže. O motiváciu máme postarané, chceme im to vrátiť.

Rátali ste aj s takýmto priebehom sezóny? S čím by ste boli spokojný pred jej štartom?

Je to nad očakávanie, s niečím podobným nik nerátal. Ja by som si dokonca netrúfal v tejto vyrovnanej lige povedať o nijakom mužstve, že získa taký vysoký náskok. Veľmi si to vážime a tešíme sa z každého bodu.

Váš tréner Nestor El Maestro opakovane tvrdí, že Trnava titul nezíska. Pustili by ste sa v tomto do polemiky so svojím koučom?

Radšej nie, on je šéf, nebudem sa s ním púšťať do nijakých sporov… (smiech). Ak to hovorí, asi vie prečo. Ja mu stopercentne verím. A možno je to aj z jeho strany trochu taktika, aby nás nedostával zbytočne pod tlak.

Boris Godál rozpráva štyrmi jazykmi - po slovensky, poľsky, anglicky a španielsky. Autor: SITA, Ivan Kopčáni

Pred Žilinou vediete o deväť bodov. Neprikladáte tomu ešte nijaký význam?

Pre nás zostáva hlavným cieľom prvá šestka, favoritmi na titul sú Slovan a Žilina, my by sme sa k nim možno radi pridali, ale ešte je pred nami veľa kôl. Poznáme prípady, keď malo mužstvo vyšší náskok a nestačil mu. Je to zradné, teraz je na trénerovi, aby nás udržal na uzde. Byť prvý je pekné, ale zostať na čele ešte ťažšie.

Pred príchodom do Trnavy ste dva roky pôsobili v poľskom Zaglebie Lubin. Prečo ste sa vrátili do slovenskej ligy?

V Poľsku som si dva razy pretrhol krížny väz, čo znamenalo dva razy stop na sedem mesiacov. Dovedna som odohral asi dvadsať stretnutí. Klub bol trpezlivý, ale po druhom zranení bolo jasné, že už tam nezostanem. Ozvala sa Trnava a neváhal som ani chvíľu.

Nemáte už ambície zahrať si v zahraničí? Nemôže sa stať, že v zime klub opustíte?

Po mojich zdravotných patáliách si veľké plány do budúcnosti nerobím. A držím sa zásady, nikdy nehovor nikdy…

Nedávno ste sa vyjadrili, že by ste sa rád naučili po čínsky. Myslíte to vážne?

Vravel som o tom, že by som rád vedel nielen po čínsky, ale aj po portugalsky, francúzsky či rusky. Jazyky ma bavia a celkom dobre sa ich učím.

Ktoré ovládate?

Po poľsky, anglicky, španielsky. Poľštinu by sa naučil každý, keby žil zopár mesiacov v Poľsku. Sledujem filmy v angličtine a španielčine, tak sa zlepšujem. Odmalička som mal rád anglický detský kanál Cartoon network, v škole som sa potom v angličtine zdokonaľoval, nerobí mi teraz problémy. Španielčina ma upútala, keď som pôsobil v Trenčíne. Páčilo sa mi, keď sa David Depetris s Aldom Baezom medzi sebou rozprávali. Boli noví v tíme a chcel som vedieť, či ma náhodou neohovárajú (smiech). S nemčinou som na tom o niečo horšie, rozumiem skoro všetko, ale ťažšie sa vyjadrujem.