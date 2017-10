Tréner Senice sa pýtal hráčov: Načo ste sem prišli?

„Je to neuveriteľné,“ vravel šokovaný slovanistický tréner Ivan Vukomanovič. „Opakovane robíme individuálne chyby, ktoré by sa na tejto úrovni nemali stávať. Zápas sme nezvládli, mrzí ma to, je to pre nás nepríjemná strata bodov.“

Niečo podobné vyviedli Seničania favoritovi aj v prvom vzájomnom zápase sezóny. Doma takisto prehrávali hneď od začiatku, ale v závere stretnutia vyrovnali. Na opäť vyľudnených Pasienkoch mal Slovan v rukách všetky tromfy, strelil rýchly vedúci gól a po vyše polhodine brankár Plach inkasoval z penalty druhý raz. Zdalo sa, že to bude len otázka výšky výhry domácich.

Tréner Seničanov Ladislav Hudec bol v prestávke nespokojný. „Opýtal som sa hráčov, načo sem vôbec prišli? Takto nemáme šancu odohrať zápas ani s druholigovým mužstvom zospodu tabuľky, vravel som im. Asi ich to zdravo nahnevalo.“

Potvrdil, že jeho tímu pomohol prvý gól, ktorý padol už po niekoľkých sekundách druhého polčasu. Slovanistov zaskočil a skôr ako sa z neho spamätali, bolo 2:2. Mali ešte veľa času, aby zmenili vývoj a rozhodli o zisku troch bodov, ale už sa zmohli len na neefektívny tlak. Vypracovali si ďalšie šance, ich najlepší strelec Mareš, ktorý si pripísal v sezóne už jedenásť gólov, ale aspoň dvakrát toľko šancí doteraz spálil, trafil do žrde i brvna. Seničanom ešte raz pomohla žrď, ale remízu ubránili. „Čo sa nám stalo, to sa stať nesmie. Je to hanba,“ vravel kanonier belasých.

Tréner hostí už s podobným vývojom a výsledkom nerátal. „Je to malý zázrak. A odmena za to, čo urobili hráči v druhom polčase. V ňom bojovali a aj so šťastím bod udržali,“ vyhlásil Hudec.