Ligové kolo odštartovalo výhrou Žiliny, Guľovi však chýbal inštinkt zabijaka

Hlasy (zdroj: onlajny.eu):

Adrián Guľa (tréner Žilinay): „Bolo to dramatické do konca, boli sme však lepším tímom počas celého zápasu. Vážime si tieto body, no u mojich hráčov mi chýbal taký inštinkt zabijaka. Dnes to bolo o trpezlivosti a to sa nám dnes oplatilo.“

Juraj Jarábek (tréner ViOnu):„Z pohľadu zápasu bola penalta dôležitým momentom, pretože dovtedy sme Žilinu do ničoho nepustili. Mne však neprináleží vyjadrovať sa k tomu, či penalta bola alebo nebola. Pán rozhodca ju odpískal a my to musíme akceptovať. Chalanov dnes musím pochváliť, umelá tráva je špecifický povrch, zvlášť keď ešte celý zápas prší tak ako dnes. Žilina bola lepšia, tá umelá tráva je rozdiel, či tomu niekto verí alebo nie.“