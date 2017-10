Trenčín s Trnavou máva gólové hody. Chce i body

Udržať túto sériu, ktorá vyniesla Spartaku na čele tabuľky osembodový náskok, nebude jednoduché. Na záver 14. kola sa v nedeľu predstaví na trenčianskej pôde. Súboje týchto súperov pod Trenčianskym hradom sú v posledných rokoch charakteristické vysokým počtom gólov. Za uplynulé dva roky sa zrodili tieto výsledky: 3:4, 3:3, 1:3, 5:3. Priam neuveriteľný gólový priemer na zápas – 6,25.

Ak by sa sypali góly opäť, domáci by neboli proti – ak by získali plný počet bodov. V uplynulých troch domácich zápasoch s Trnavou ich nevybojovali. Body teraz potrebujú, stále stoja pred bránami prvej šestky a každé zaváhanie – navyše doma – by im v tejto fáze súťaže spôsobilo komplikácie.

Trenčania sú momentálne vo forme. Naposledy vyhrali na horúcej pôde v Dunajskej Strede a bolo to už ich piate ligové víťazstvo za sebou. Opora Spartaka Ján Vlasko na adresu najbližšieho zápasu na klubovej stránke zdôraznil: „Ideme do Trenčína s pokorou. Musíme byť skromní a ísť od zápasu k zápasu. Čaká nás náročné stretnutie, domáci budú namotivovaní, veď zdolali Dunajskú Stredu.“

Žilina, ktorá otvorí kolo v sobotu popoludní stretnutím so Zlatými Moravcami-Vráblami, je ďalší tím, ktorý ťahá peknú sériu. Obhajca titulu zvíťazil v štyroch zápasoch po sebe. Hostia súpera, ktorý sa síce nemôže pochváliť takou bilanciou, ale naposledy po dobrom výkone zdolal Slovan Bratislava (3:2). Zverenci Juraja Jarábka si navyše v 3. kole, na začiatku augusta, poradili so Žilinou 2:0.

Žilinčania sa po slabom štarte v sezóne vyšplhali už na 3. miesto v tabuľke. „Na to sa príliš nepozeráme. Dôležité je, aby sme podávali výkony ako v predchádzajúcich zápasoch a potom sa dostavia aj výsledky,“ pripomína Samuel Mráz, ktorý naposledy rozhodol zápas s Prešovom a je najlepším strelcom tímu so siedmimi gólmi.