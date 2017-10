Kouč DAC Marco Rossi je kandidát na trénera Maďarov: Nepovedal by som nie

„V maďarských novinách som o tom čítal, zatiaľ ma však nikto oficiálne nekontaktoval. V úvodnej fáze je to predovšetkým medzi Rossim a Maďarským futbalovým zväzom (MLSZ). Až potom, ak by bola táto téma aktuálna, by sme si spolu sadli my. Rossi má u nás platnú zmluvu, ale chápem, že by to bola obrovská výzva v jeho kariére. Určite by som nechcel byť ten, kto mu bude brániť v takomto posune,“ odpovedal na otázku denníka Šport, v akom štádiu je možnosť odchodu talianskeho trénera, majiteľ DAC Oszkár Világi.

Šport cituje aj vyjadrenie Rossiho pre portál csakfoci.hu: „Som nesmierne hrdý, že sa moje meno dostalo medzi kandidátov. Keby ma oslovila maďarská reprezentácia, nikdy by som nepovedal nie. Zatiaľ ma však zo zväzu oficiálne nik nekontaktoval a mám platnú zmluvu s Dunajskou Stredou. Nebolo by ľahké odísť od mužstva, už aj preto, že by som chcel naplniť cieľ a dostať sa do prvej šestky v slovenskej lige.“