Trenčín hrá ako vymenený. Dlháň Janga ho prestrieľal už do stredu tabuľky

Futbalisti Trenčína po slabšom úvode šliapu v ostatnom období na plný plyn. Po ukončení spolupráce s Martinom Ševelom síce dvojica jeho nasledovníkov na lavičke AS Roman Marčok - Vladimír Cifranič síce neuspela v 8. kole najvyššej súťaže Fortuna ligy v Žiline proti úradujúcemu majstrovi MŠK (prehra 1:5, pozn.), potom však nasledovalo v podaní ich zverencov päť víťazstiev so skóre 18:3.

Hráči Trenčína si postupne poradili doma s nováčikom z Nitry (2:1), ďalej v Poprade proti „domácemu“ Prešovu (7:0), v domácom prostredí na Sihoti zdolali Zlaté Moravce-Vráble (3:0), Senicu (4:1) a v 13. kole zvládli cez víkend aj náročný súboj na Žitnom ostrove s domácou Dunajskou Stredou (2:1).

Tento päťnásťbodový zisk z ostatných piatich vystúpení posunul trenčianske mužstvo na 7. miesto, už iba s minimálnym jednobodovým odstupom na šiesty FC Nitra a piaty v klasifikácii MFK Ružomberok, za „bronzovým“ MŠK Žilina a štvrtým v poradí FC DAC 1904 Dunajská Streda zaostáva AS o tri body. Trenčín po 22. kole nechce chýbať v elitnej šestke, ktorá bude následne bojovať o majstrovský titul a pohárové miestenky.

Na hernom i „výsledkovom“ vzostupe futbalistov AS má výrazný podiel strelecky disponovaný útočník Rangelo Maria Janga. Dvadsaťpäťročný reprezentant Curacaa (nar. 16. apríla 1992) si pri spomenutej víťaznej ligovej šnúre pripísal dovedna až osem gólov, keď proti Prešovu, Zlatým Moravciam a Senici skóroval dvakrát, v 9. kole s Nitrou a naposledy v Dunajskej Strede sa presadil raz. Janga sa s 10 presnými zásahmi vyrovnal na čele rebríčka kanonierov českému útočníkovi ŠK Slovan Bratislava Jakubovi Marešovi.

„Veľa ľudí ma kritizovalo, že nepremieňam šance. Aj mňa to trápilo. Začal som cibriť streľbu aj po tréningoch a som rád, že sa to ukazuje. Je to však zásluha celého tímu. Hráme ofenzívne, makáme na ihrisku ako mužstvo. Potom môžu vyniknúť aj jednotlivci,“ cituje oficiálny web najvyššej slovenskej futbalovej súťaže slová rodáka z holandského Rotterdamu.

Takmer dvojmetrový zakončovateľ (195 cm) je spokojný, že za AS Trenčín dal aspoň jeden gól v ostatných piatich ligových meraniach síl a figuruje plece pri pleci s najlepším strelcom Fortuna ligy Jakubom Marešom.

"Aj v predchádzajúcom pôsobisku v holandskom Dordrechte som zvykol skórovať v jednom zápase dvakrát, no nepamätám si, že by som niekedy ťahal takúto gólovú šnúru. Teší ma to a nebudem klamať, jedným očkom sa pozerám aj na tabuľku kanonierov. Každý by chcel byť najlepší. Predovšetkým si však želám, aby sme sa ako mužstvo dostali do prvej šestky,“ uviedol pre web fortunaliga.sk Rangelo Janga.

Z jeho skvelej formy a gólovej kanonády majú radosť aj spoluhráči. „Rangelo pracuje poctivo od prvého dňa, čo prišiel do nášho klubu. Každý futbalista má lepšie i horšie obdobia. Som rád, že tvrdá robota sa mu teraz vracia. Ťažíme z toho všetci,“ skonštatoval pochvalne na adresu Rangela Jangu kapitán AS Trenčín Peter Kleščík.