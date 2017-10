K incidentu SBS s fanúšikmi Trenčína sa vyjadril aj DAC. Prijme opatrenia

Sobotňajšia tesná prehra s AS Trenčín 1:2 v rámci 13. kola futbalovej Fortuna ligy bola na novom štadióne MOL Aréna pre hráčov FC DAC 1904 Dunajská Streda prvá po vyše jedenástich mesiacoch a sedemnástich domácich vystúpeniach. Spomenutý duel na Žitnom ostrove, ktorý sledovalo v hľadisku 6616 divákov, mal však nepríjemnú dohru. Počas nastupovania fanúšikov hosťujúceho Trenčína do autobusu prišlo k incidentu s priaznivcami dunajskostredského klubu i s členmi bezpečnostnej služby (SBS).

Po AS Trenčín a Únii ligových klubov zverejnil svoje stanovisko k udalostiam aj FC DAC 1904 Dunajská Streda.

"Stretnutie, napriek nepriaznivému vývoju pre domácich, prebiehalo z organizačného pohľadu bez narušenia verejného poriadku. Na zápase bolo prítomných 6616 divákov, z toho 68 fanúšikov z Trenčína. Z nich 38 pricestovalo autobusom a ostatní autami. Autobus s fanúšikmi dorazil až približne v desiatej minúte druhého polčasu. Pri kontrolách na vstupe bolo zistené, že niektorí z nich mali na rukách rukavice MMA a chrániče zubov a mali pri sebe aj nebezpečné predmety (plastové tyče a reťaze), ktoré im odobrali. V 80. min stretnutia, po predchádzajúcej dohode so zástupcami Policajného zboru (PZ), boli diváci hosťujúceho mužstva vyzvaní, aby zostali na svojich miestach približne desať minút po zápase, aby bol zaistený ich bezpečný odchod zo štadióna.

Po odchode fanúšikov domáceho mužstva zo štadióna pristavili autobus fanúšikov hostí k vstupnej bráne ich sektoru. Pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) a príslušníci PZ vytvorili k autobusu koridor na bezpečné vyprevadenie fanúšikov hostí. Časť domácich fanúšikov sa pri bráne dostala do blízkosti fanúšikov Trenčína a začali najprv vzájomné slovné potýčky a následne aj snaha preraziť koridor policajtov a pracovníkov SBS. Príslušníci PZ aj pracovníci SBS sa postavili medzi dva tábory fanúšikov a v snahe zabrániť fyzickému stretu sa pokúsili čo najrýchlejšie dostať priaznivcov Trenčína do autobusu.

Napriek výzvam fanúšikovia hostí odmietali nastúpiť do autobusu, navyše vystupovali aj tí, ktorí už v autobuse sedeli. Eskaláciu napätia vyvolali fyzické útoky Trenčanov na pracovníkov SBS, ktorí im bránili v strete s domácimi fanúšikmi a snažili sa ich dostať do autobusu. Namiesto nástupu do autobusu na nich vylievali pivo a mali vulgárne narážky na ich národnosť," uvádza FC DAC 1904 na klubovom webe v oficiálnom stanovisku, v ktorom sa ďalej píše:

"Celý incident sa odohral pred vstupom do sektora hostí, približne 25 minút po ukončení stretnutia. FC DAC 1904 má k dispozícii záznamy z bezpečnostných kamier, ktoré poskytneme kompetentným orgánom, ktoré o to požiadajú. Podľa našich informácií bol hlavným iniciátorom násilia fanúšik AS Trenčín, ktorému nedávno vypršal polročný zákaz navštevovať športové podujatia. Fanúšikovia hostí, ktorí neboli zapojení do konfliktu, videli celý incident z útrob štadióna a po odchode autobusu boli v spolupráci s SBS a PZ bez incidentu odprevadení k svojim motorovým vozidlám. Taktiež bol zaistený bezpečný odjazd autobusu s hráčmi klubu AS Trenčín.

Náš klub po vyhodnotení celej situácie prijme adekvátne opatrenia, aby v budúcnosti nemohlo dôjsť k podobným incidentom. Mrzí nás, že výbornú atmosféru, ktorá panovala na stretnutí, zatienili uvedené udalosti, vyvolané najmä jednotlivcami, ktorí nechodia na futbal kvôli športovým zážitkom, ale v snahe ventilovať svoju agresivitu. Na záver dodávame, že príslušníci PZ zadržali jedného fanúšika domácich a jedného fanúšika z Trenčína, ktorí boli riešení v priestupkovom konaní."