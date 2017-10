Tréner Slovana Vukomanovič: Červená karta? Také niečo som v živote nevidel

Za stavu 3:2 pre domácich vylúčil hlavný arbiter Kamil Horváth dvoch futbalistov Slovana – v 71. min sa po druhej žltej karte porúčal z trávnika maďarský stredopoliar bratislavského mužstva Dávid Holman a v nadstavenom čase stretnutia ho predčasne nasledoval do šatne František Kubík, ktorý ako striedajúci hráč prišiel na trávnik v 84. min.

"Prvá červená karta? Také niečo som v živote nevidel. Hlavný rozhodca bol blízko a nechal v hre pokračovať. Potom mu niečo povedal asistent, ktorý bol oveľa ďalej a na jeho podnet prišla druhá žltá karta pre nášho hráča. Neviem, čo mám na to povedať. Holman hral dobrý duel a myslím si, že ak by zostal na ihrisku, pomohol by nám k lepšiemu výsledku. Nebudem sa však vyhovárať na rozhodcov, zápas sme si prehrali sami už v prvom polčase,“ cituje oficiálny web najvyššej súťaže vyjadrenie srbského trénera ŠK Slovan Ivana Vukomanoviča.

Napriek odchodu Holmana sa „belasí“ snažili ešte čosi urobiť s nepriaznivým stavom a aspoň vyrovnať, v závere však po hromadnej strkanici putoval pod sprchy aj spomenutý Kubík.

„Odštartoval to faul na spoluhráča Lukáša Droppu. Napriek tomu, že rozhodca prisúdil loptu nám, hráč súpera ju zobral a utekal s ňou preč. Trochu som ho postrčil, on teatrálne padol na zem. Chcel som rozohrať a zrazu sa strhla mela,“ uviedol na webe fortunaliga.sk 28-ročný František Kubík a doplnil:

„Boli tam emócie, to k futbalu patrí. Rozhodca však zrazu prišiel za mnou a dal mi červenú kartu. Nerozumiem tomu. V strkanici boli zapojení takmer všetci hráči a trest som dostal iba ja.“

V tábore Zlatých Moraviec pochopiteľne po tesnom víťazstve zavládla spokojnosť. Zverencom trénera Juraja Jarábka sa v tejto ligovej sezóne darí na domácom trávniku: hráči FC ViOn zo šiestich vystúpení naplno zabodovali päťkrát a raz prehrali – postupne zdolali Ružomberok (2:1), majstrovskú Žilinu (2:0), Prešov (4:1), prišlo zaváhanie s Dunajskou Stredou (2:3), ale nasledovali triumfy nad Podbrezovou (1:0) a v sobotu večer i nad Slovanom Bratislava (3:2).

„Do zápasu sme išli s taktikou, že nemáme čo stratiť a na súpera vybehneme. Chceli sme hrať odvážne a napádať rozohrávku Slovana. Zabojovali sme a oplatilo sa. Sú to super pocity, keď zdoláte také kvalitné mužstvo,“ tešil sa skúsený 31-ročný defenzívny hráč Zlatých Moraviec Karol Karlík, ktorý sa v 61. min gólom na priebežných 3:1 postaral o víťazný presný zásah.

FC ViOn figuruje po 13. kole v tabuľke Fortuna ligy na 8. mieste s 19 bodmi. Na šiestu priečku, znamenajúcu po základnej 22-kolovej časti účasť v skupine o titul a pohárové pozície, majú Zlatomoravčania trojbodové manko.