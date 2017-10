Vittek ťahá Slovan v pohári. V lige zohrieva lavičku

Róbert Vittek oslavuje gól do siete Nitry.

Róbert Vittek oslavuje gól do siete Nitry. Autor: skslovan.com/Miro Gasidlo

„Ja som pripravený. Od začiatku alebo ako striedajúci hráč, to je jedno,“ vraví skúsený, 35-ročný strelec, ktorý dvoma gólmi zlomil Nitru. Ďalší gól si dali hostia vlastný a v závere už len Filip Balaj skorigoval víťazstvo bratislavského mužstva.

Nitra sa vrátila na Pasienky po dvoch týždňoch a štyroch dňoch. V lige tu získala bod, keď Tomáš Kóňa vyrovnával dve minúty pred koncom na 1:1.

„S Nitrou nebývajú jednoduché stretnutia. To, že nie je ľahký súper, potvrdila u nás nedávno v lige, keď nám zobrala tri body. Dôležité bolo, že sme teraz dali hneď v úvode gól, veľmi nám pomohol. Keď padol druhý, už sme s prehľadom kočírovali zápas a hrali sme na výsledok a postup,“ komentoval Vittek a dodal:

„Podali sme lepší výkon ako naposledy v lige s Prešovom, ale Nitra bola aj kvalitnejší súper. Škoda, že sme v závere inkasovali, ten gól nás mrzí. To sa nám stalo aj predtým, našťastie, teraz sme mali výraznejší náskok. Potrebujeme v zápase ešte viac kontrolovať hru a byť dominantnejší celých 90 minút.“

Oba dôležité góly strelil trochu netradične hlavou. Kedy sa mu predtým podaril podobný kúsok v jednom zápase?

„To naozaj neviem, nespomínam si. Možno to bolo prvý raz,“ usmieva sa útočník. „Je to vždy o výbere miesta a o streleckom inštinkte. Strelec musí byť myšlienkou o krok pred brániacimi hráčmi, to sa mi tentoraz podarilo.“

Môžu byť dva góly vstupenkou do základnej zostavy už v sobotňajšom stretnutí v Zlatých Moravciach? „To nie je otázka na mňa. Ja by som to bral. Každá minúta ma poteší. Futbal mi opäť chutil, preto ho stále hrám.“

Potvrdzuje, že zdravotne je v poriadku. Je aj fyzicky pripravený na celý zápas? „Zápasová prax mi trochu chýba, to sa nedá oklamať,“ priznáva. „Každým stretnutím by to však malo byť lepšie a lepšie.“

Očividne mu sedela spolupráca s maďarským futbalistom Davidom Holmanom. „V Debrecíne som s ním pred časom odohral desať zápasov, na ihrisku sme si dobre rozumeli. David je inteligentný hráč, v mojich očiach rozdielový, taký v Slovane chýbal,“ pokračuje Vittek.

Viaceré nebezpečné akcie boli podľa neho nacvičené v tréningu. „Je dôležité, že to už prenášame do zápasov,“ dodáva.

Po druhom góle ho tréner Ivan Vukomanovič stiahol z ihriska, ale aj tak odohral 75 minút. Na jeseň dal v troch pohárových stretnutiach päť gólov a je nielen najlepším strelcom mužstva, ktoré obhajuje trofej, ale patrí aj do desiatky najlepších kanonierov celej súťaže.

Aká je jeho bilancia v lige? V tejto sezóne sa z presného zásahu tešil len raz a v dvanástich stretnutiach si dovedna pripísal iba 103 minút…

Keď sa na Pasienkoch predstavil nováčik z Nitry v 11. kole ligovej súťaže, vybehol na trávnik až v 90. minúte…