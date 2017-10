Tréner El Maestro: Titul s Trnavou je utópia. Získa ho Slovan

Nikdy nebol profesionálny futbalista a prvý raz je hlavným koučom mužstva v prvoligovej súťaži. Je pracovitý, veľa času venuje futbalovému štúdiu, celé hodiny trávi nad videom, analyzuje zápasy a súperov. Trnavský Spartak pod jeho vedením zatiaľ nečakane vedie najvyššiu súťaž.

Keď ste preberali funkciu trénera v Trnave, mali ste predstavu o kvalite slovenskej ligy a sile mužstiev?

Zvyčajne nie je možné poznať všetko o lige, v ktorej nepôsobíte, nie ste v nej priamo zainteresovaný. Mal som nejakú ideu, pretože žijem v Rakúsku a veľa zápasov hrali rakúske tímy proti slovenským v Európskej lige, Admira proti Myjave, Austria proti Spartaku či Trenčín s Rapidom. Samozrejme, hneď po prvom kontakte so Spartakom som sa snažil sledovať čo najviac zápasov, najmä trnavské. Vďaka tomu som mal pred podpisom zmluvy slušnú predstavu o úrovni týchto mužstiev.

Trnava po 12. kole jasne vedie tabuľku. Predpokladali ste aj takýto priebeh? Alebo je to pre vás nečakaná situácia?

Verím svojej práci a veril som tiež, že môžem v Spartaku odvádzať dobrú robotu. Pravda, tento štart je pre každého veľkým prekvapením. Tiež pre mňa. Dúfal som, že úspešne vstúpime do sezóny, ale čo sme doteraz dokázali, je oveľa viac, ako sme čakali.

V čom vidíte podstatu súčasného úspešného postavenia trnavského mužstva?

V profesionálnom športe sú dôležité výsledky, je najmä o zbieraní bodov. Trnava je na prvom mieste tabuľky, pretože v dvanástich zápasoch ich získala najviac. Existuje veľa vecí, ktoré musia prísť, aby ste mali takú úžasnú sériu. Začína sa to od súdržnosti tímu. Myslím si, že bez dobrej atmosféry v klube a v šatni nemôžete dosiahnuť nič. Zvyšok je najmä o individuálnych výkonoch hráčov, ktorí boli doteraz fantastickí.

Váš tím sa už stretol so všetkými mužstvami. Ako hodnotíte úroveň súťaže? Kto je v nej najsilnejší?

Ak chcete poznať úroveň slovenskej ligy, potom sa musíte pozrieť na výsledky v európskych súťažiach. Každá krajina, ktorá má päť-šesť tímov v skupinách Ligy majstrov a Európskej ligy, má lepšiu úroveň svojej súťaže. Krajiny, ktoré nemajú mužstvá v skupinách, sú na podobnej úrovni ako Slovensko alebo dokonca horšie. Podľa mňa Slovan získa v tejto sezóne titul, som si tým istý. Za ním je Žilina a Trenčín, ktorí vybojovali titul nedávno a sú veľmi silní. Dunajská Streda túto sezónu veľa investovala, má skúseného trénera. Môže byť čiernym koňom tohto ročníka. My sme na úrovni Ružomberka, ktorý v minulej sezóne bojoval o pohárové priečky.

Gólová radosť futbalistov Spartaka Trnava, lídra slovenskej ligy. Autor: SITA, Ivan Kopčáni

Čo vás prekvapilo? Príjemne i nepríjemne…

Príjemne ma prekvapilo, že liga je veľmi vyrovnaná. Nemám rád, keď napríklad v chorvátskej lige viete už pred sezónou, že Dynamo Záhreb alebo Rijeka preskočia malé tímy, nezrodí sa prekvapenie. Na Slovensku viete o favoritoch, ale rodia sa prekvapenia, čo je pre futbal vždy dobré. Pozitívne je aj to, ako vo všeobecnosti dobre vyzerajú štadióny. Sú síce malé, ale pekné. Na druhej strane je zlé, aké sú tréningové podmienky. Jeden alebo dva kluby majú tréningové centrá, ale väčšina má s tréningovými plochami podobný problém ako Spartak.

Niet pochýb, že Spartaku už neujde miesto v prvej šestke. Je pripravený bojovať aj o titul?

Je veľmi pozitívne, že všetci v Spartaku sme od úvodu realisti. Povedal som už na začiatku sezóny, že bojovať o titul je utópia. Nič na tom nemenia doterajšie výsledky. Veľké prekvapenia sa vo futbale dejú, ale my sme teraz blízko k tomu, aby sme dosiahli náš základný cieľ a skončili v prvej šestke. Nepotrebujeme už veľa bodov, aby sme si túto pozíciu zabezpečili. Ideme od zápasu k zápasu, snažíme sa získavať body, kde môžeme. Nič viac, nič menej.

Trnava na titul čaká dlho. Asi to často počúvate a fanúšikovia by ju videli radi na čele aj po skončení ligy. Je to reálne? Čo k tomu mužstvu ešte chýba?

Trnava nie je v unikátnej pozícii, ako bývajú veľké kluby. Zafixujete si, že by mala byť majstrom, ale nikdy nie je. Fanúšikovia Schalke sú posadnutí víťazstvom v Bundeslige, fanúšikovia Liverpoolu víťazstvom v Premier League a neviem koľko rokov sa im to nepodarilo. Táto eufória je vo všetkých prípadoch normálna. Schalke nevyhrá Bundesligu, Liverpool Premier League a Spartak Fortuna ligu. Dôvod je veľmi jednoduchý. Každý rok je tu tím, ktorý je zvyčajne lepší ako všetky ostatné. Na Slovensku je to Slovan a Žilina, samozrejme, Dunajská Streda a Trenčín pravdepodobne tiež.

Páči sa vám v Trnave? Ako sa vám tu žije a čo robíte, keď sa nevenujete práve futbalu?

Každé mesto je nová skúsenosť. Doteraz som žil v exkluzívnych európskych mestách ako Hamburg, Londýn či Viedeň, žiť v malom meste je pre mňa príjemné. Mám ho rád a užívam si to tu. Môžete ísť všade peši.

Máte aj nejaké obľúbené miesta?

Mám šťastie, že som prišiel asi do najkrajšieho mesta na Slovensku. Nepoznám všetky slovenské mestá, ale každý mi to hovorí (smiech). Okrem futbalu nerobím nič špeciálne, je tu niekoľko pekných reštaurácií, ktoré navštevujem, inak idem domov alebo pracujem.