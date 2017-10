Tréner Michaloviec: V šatni som prvýkrát kričal. Neboli sme horší ako Trnava

Zverenci mladého trénera Nestora El Maestra (nar. 25. marca 1983), ktorý v lete nahradil na lavičke „andelov“ Miroslava Karhana, šliapu na plné obrátky a na čele klasifikácie majú pred Slovanom Bratislava päťbodový náskok.

Hráči Trnavy v ligovom dueli naposledy podľahli 25. augusta v Žiline domácemu MŠK (1:3) v 6. kole, potom však nasledovalo šesť triumfov pri skóre 13:2. „Spartakovci“ si postupne poradili doma s Nitrou (2:1), na trávniku NTC Poprad s „domácim“ Prešovom (2:0), doma so Zlatými Moravcami-Vrábľami (1:0), v Senici (3:1), v domácej City Arene v 11. kole s Dunajskou Stredou (2:0) a v sobotu aj v Michalovciach (3:0).

„Myslím si, že sme hrali dobre, dali sme tri góly, žiadny sme nedostali. Je to dôležité víťazstvo. V Michalovciach sa vyhráva ťažko. Pre mňa sú dôležité získané body. Musíme urobiť všetko, aby sme v tejto skvelej sérii pokračovali ďalej,“ cituje portál profutbal.sk slová trnavského trénera Nestora El Maestra, 34-ročného rodáka zo srbského Belehradu, ktorý má aj britské občianstvo.

Úvodný gól stretnutia na Zemplíne strelil v 5. min Matúš Čonka, „poistku“ po zlom vybehnutí domáceho brankára Matúša Kiru pridal v 23. min rýchlonohý Erik Jirka, skóre duelu uzavrel v 84. min striedajúci Andrej Kadlec – tiež do prázdnej michalovskej bránky.

„Do zápasu sme išli s tým, že chceme opäť získať tri body. Vyšlo nám to, navyše sme strelili na ihrisku súpera tri góly, musíme byť spokojní,“ neskrýval radosť slovenský reprezentant do 21 rokov a krajný stredopoliar Spartaka Trnava Erik Jirka, ktorý si pripísal piaty presný zásah v tejto ligovej sezóne. „Každý gól poteší, no dôležitejšie je, že sme vyhrali a získali tri body. Verím, že to mne i trnavskému tímu pôjde takto i naďalej,“ doplnil 20-ročný Jirka.

Zemplínčania absolútne nezvládli vstup do zápasu, po niečo vyše 20 minútach prehrávali 0:2, hrali nervózne a produkovali zbytočné chyby.

„Úvod duelu sme si predstavovali úplne inak, chceli sme byť aktívni, rýchly inkasovaný gól nás však dal dolu. Celý prvý polčas sme boli zakríknutí. Mali sme až prílišný rešpekt, bolo to na hráčoch vidieť. Nevedeli sme sa z toho dostať. Druhý gól nás dorazil, celý prvý polčas sa niesol v tomto duchu. Škoda šance Stana Danka, ak by ju premenil a dal na 1:2, bolo by to o inom. Žiaľ, trnavský súper bol dvakrát pri našej bránke a strelil dva góly, my sme boli raz či tiež dvakrát, no nestrelili sme ani jeden,“ zhodnotil sobotňajší zápas na východe Slovenska tréner Michaloviec Anton Šoltis, jeho vyjadrenie cituje portál profutbal.sk.

Po zmene strán síce „žlto-modrí“ zvýšili aktivitu, ale neprekonali 19-ročného brankára Spartaka Martina Vantrubu. „Utrpeli sme štvrtú prehru po sebe. Musíme sa z toho trošku spamätať, niečo si rozobrať. Prvý polčas nebol podľa našich predstáv. Nesmieme však dať hlavy dole, futbal prináša aj takéto situácie. Je pred nami osemfinále Slovnaft Cupu, potom v lige privítame doma Nitru. Nemáme veľa času, musíme sa pozerať dopredu,“ zdôraznil kormidelník MFK Zemplín Anton Šoltis.

V polčasovej prestávke sobotňajšieho nevydareného vystúpenia proti Trnave musel – v jeho podaní netradične – zvýšiť hlas: „Bolo to asi prvýkrát, čo som takto kričal, pretože s takýmto prílišným rešpektom som ešte našich hráčov nevidel hrať. My sa nemáme čoho báť. Proti Trnave sme neboli horší, to bolo vidieť najmä po zmene strán. Musíme však premieňať šance, nesmieme hrať ako v prvom polčase. To bol strašný rešpekt, opatrnosť, nebehali sme, neboli sme agresívni.“