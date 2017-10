Trnava sa pokúsi nadviazať na zlatý september

To sú kľúčové momenty prvej polovice základnej časti futbalovej ligy. Dnes sa začína jej druhý polčas, po ňom sa bude tabuľka deliť na dve výkonnostné časti. Každý tím si môže teoreticky pripísať ešte 33 bodov, takže šancu posunúť sa do šestice, ktorá bude bojovať na jar o titul, majú ešte všetky tímy, ktoré sú momentálne pod čiarou. Až na beznádejne poslednú Senicu, jediná si stále nepripísala ani jednu výhru.

Ťažkú úlohu výraznejšie sa posunúť vyššie majú aj Prešovčania, ktorí sa dnes predstavia na Pasienkoch. Na prvý zápas s belasými v tomto ročníku majú zlé spomienky, v Poprade im podľahli vysoko 1:5. Zmenu má priniesť aj nový tréner Sergij Kovalec, ktorého čaká v Bratislave premiéra.

V prestávke vystriedal na lavičke Miroslava Janteka. Ukrajinský kouč sa vrátil do Tatrana po takmer šiestich rokoch a zatiaľ povedie tím do konca jesene. Tatran naposledy vyhral v lige v 4. kole pred vyše dvoma mesiacmi, keď sa tešil v Michalovciach (1:0). Hľadá posily aj do kádra, zatiaľ doň pribudol 23-ročný portugalský brankár Mickaël Meira.

Je jasné, že aj po dnešku zostane na čele tabuľky Trnava, ktorá sa predstaví v Michalovciach. Trnavčania majú za sebou zlatý september, keď v ňom vyhrali všetkých sedem stretnutí. Teraz chcú na túto sériu nadviazať.

„Keď si na začiatku mesiaca poviete, že vyhráte sedem zápasov, tak sa to ľahko hovorí, no o to ťažšie robí. Ukázalo sa to hneď v prvom zápase s Nitrou. Zvíťazili sme gólom z poslednej sekundy. Tam sa to všetko naštartovalo,“ tvrdí v rozhovore na klubovej stránke opora Boris Godál.

Kolo uzavrie šláger kola, v ktorom Žilinčania privítajú nováčika z Nitry. Majú mu čo vracať. V úvode súťaže na jeho pôde podľahli 0:1. Nitrania naposledy uchmatli bod Slovanu na Pasienkoch.

„Žilina bude chcieť odčiniť stratu z prvého zápasu s nami, ale bude mať pred nami rešpekt, lebo sme zdolali nielen ju, ale bodovali sme aj na Slovane. Dúfam, že to využijeme,“ vraví nitriansky brankár Lukáš Hroššo.

„Plusový bod na Pasienkoch musíme potvrdiť v ďalších zápasoch. Chceme bodovať všade, aj v Žiline. Doma na umelej tráve je silná, ale už tam bodovali aj iní…“ dodáva ďalší skúsený hráč Tomáš Kóňa.