Slovan bude proti Prešovu favoritom, tréner belasých berie iba víťazstvo

Pôjde o súboj druhých v tabuľke „belasých“ s predposledným 11. tímom Fortuna ligy zo Šariša, ktorý už povedie ukrajinský lodivod Sergij Kovalec. Ten sa po vyše piatich rokoch vrátil na lavičku Tatrana a vystriedal Miroslava Janteka, dostal poverenie viesť mužstvo osem kôl – do konca jesennej časti najvyššej slovenskej súťaže. Následne príde k vyhodnoteniu jeho pôsobenia s možnosťou pokračovania v spolupráci.

„Po nevydarenom predchádzajúcom zápase s Nitrou (domáca remíza 1:1, pozn.) máme veci, ktoré treba napraviť. Nezáleží na tom, či hráme s Prešovom alebo s kýmkoľvek iným. Od hráčov budem vyžadovať, aby išli na sto percent a vybojovali tri body. Dá sa očakávať, že súper bude najmä brániť, ale my sa pozeráme na seba. Tak ako vždy, chceme hrať ofenzívny futbal a prezentovať sa dominantným štýlom,“ cituje oficiálna internetová stránka Slovana vyjadrenie srbského trénera "belasých“ Ivana Vukomanoviča, ktorý ďalej pre klubový web poznamenal:

„Počas ostatných dvoch týždňov sme pracovali na fyzickej i futbalovej stránke hráčov. Teraz vstupujeme do bloku piatich zápasov, ktoré budú veľmi dôležité a chceme ich zvládnuť čo najlepšie. Do konca jesene zostávajú menej než dva mesiace a každý bod zaváži. Prichádza aj zmena v počasí, bude chladnejšie, čo ovplyvní aj samotný futbal. Musíme sa adaptovať a až do decembra získať čo najviac bodov.“

Kouč ŠK Slovan sa vyjadril aj k zdravotnému stavu mužstva. "Joeri de Kamps má menšie zdravotné problémy a v sobotu pravdepodobne nebude k dispozícii. Chýbať nám budú aj Mitchell Schet a Aleksandar Čavrič. Dobré je, že Čavrič už po zranení individuálne trénuje a to aj na ihrisku, takže sa čoskoro pripojí k tímu. Stopér Kornel Saláta po operácii kolena pokračuje s rehabilitáciami,“ doplnil informácie Ivan Vukomanovič.

„Belasí“ ťahajú s Prešovom päťročnú sériu bez prehry, naposledy tomuto súperovi podľahli ešte na jar 2012. V predchád­zajúcej sezóne Slovan zdolal Prešov dvakrát – vonku 2:0 a doma 3:1. Na jeseň 2016 sa na Pasienkoch zrodila remíza 1:1, keď Prešov vyrovnal v nadstavenom čase.

V prvom kole tejto sezóny 2017/2018 zvíťazili zverenci Ivana Vukomanoviča v Poprade, kde Prešov hráva svoje domáce zápasy, jednoznačne 5:1. Hetrikom sa blysol najlepší ligový strelec Jakub Mareš.