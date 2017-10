Na lavičku Prešova sa vracia obľúbený Ukrajinec. Tím by mal viesť už proti Slovanu

Ukrajinský kormidelník prostredie v Šariši dôverne pozná, v sezóne 2011/2012 bol šéfom realizačného tímu.

„Na lavičku Tatrana sa po vyše piatich rokoch vracia Sergij Kovalec, ktorý prejavil po oslovení eminentný záujem o návrat na Slovensko,“ uvádza oficiálna internetová stránka prešovského klubu na margo 49-ročného lodivoda, ktorý by mal o svojich zámeroch a cieľoch informovať v utorok popoludní.

„Pred piatimi rokmi viedol náš tím v jarnej časti k záchrane v najvyššej súťaži. Tatran pod jeho vedením zaznamenal pozitívnu bilanciu, v rozmedzí od 24. marca do 12. mája náš tím prehral len raz v desiatich zápasoch. Aj to bol dôvod, prečo si Ukrajinca obľúbili. O to viac bol jeho koniec po sezóne prekvapujúci,“ uvádza ďalej web prešovského klubu.

Bývalý stredopoliar Sergij Ivanovič Kovalec si počas kariéry zahral v dvoch edíciách Ligy majstrov a v štyroch Pohára UEFA. V najvyšších súťažiach odohral 302 zápasov, v ktorých strelil 40 gólov (ZSSR – 34/7, Ukrajina 268/33). V reprezentácii má na konte 10 medzištátnych zápasov, bez streleného gólu. V rozpätí rokov 2005 – 2008 bol asistentom trénera v tíme Metalist Charkov. V roku 2008 sa vrátil do Ľvova už ako hlavný kouč.

Klubu však sezóna vôbec nevyšla, neudržal sa v najvyššej súťaži a po vzájomnej dohode s ním na konci sezóny ukončili zmluvu. Ďalší ročník strávil na lavičke PFC Oleksandrija. Sezónu 2010/2011 absolvoval opäť v ukrajinskej lige v tíme FC Obolon Kyjev, kde však predčasne skončil. V spomenutom roku 2012 nahradil pri prešovskom kormidle Štefana Tarkoviča, súčasného asistenta trénera slovenskej futbalovej reprezentácie.

Po odchode z Prešova Kovalec zamieril do Metalurgu Záporožie, v jeho prípade nasledovalo v období rokov 2013 – 2015 účinkovanie pri ukrajinskej reprezentácii do 21 rokov. Naposledy pôsobil v Litve v klube FK Trakai, ktorý vytiahol zo stredu tabuľky až na druhé miesto v lige.

Miroslava Janteka odvolalo vedenie 1. FC Tatran Prešov v pondelok 25. septembra, naposledy viedol mužstvo z lavičky o deň skôr 24. 9. v nevydarenom dueli 10. kola Fortuna ligy „doma“ v Poprade proti AS Trenčín (0:7). V následnom 11. kole na pôde MFK Ružomberok (prehra 1:3) mali na starosti tím „zeleno-bielych“ dovtedajší Jantekov asistent Pavol Mlynár ako aj člen trénerského tímu z prešovskej akadémie Stanislav Baran.

Futbalisti Tatrana Prešov figurujú v súčasnosti na predposlednom 11. mieste tabuľky Fortuna ligy s 8 bodmi (bilancia: 2 – 2 – 7, skóre 9:31). Avizovaný nový kouč Sergij Kovalec by mal zažiť obnovenú premiéru na prešovskej lavičke v sobotu 14. októbra o 17.00 h – v Bratislave proti domácemu úradujúcemu vicemajstrovi ŠK Slovan.

Prešovskí futbalisti v posledných siedmich kolách Fortuna ligy získali iba dva body (bilancia: 0 – 2 – 5, skóre 4:20), v ostatných štyroch kolách najvyššej súťaže nebodovali a strelili iba jeden gól (MFK Ružomberok 1:3 v 11. kole, AS Trenčín 0:7 v 10. kole, Podbrezová 0:2 v 9. kole, Trnava 0:2 v 8. kole). Hráči 1. FC Tatran sa naposledy tešili v ligovom dueli z víťazstva 12. augusta v Michalovciach proti domácemu MFK Zemplín (1:0) v rámci 4. kola.