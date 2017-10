Kóňa: Slovan bol vysoká škola, ale teší ma, že už tam nie som. Som šťastnejší

Obliekol si aj dres národného tímu a v lete sa vrátil do rodnej Nitry. Na jar ešte pôsobil na bratislavských Pasienkoch. V uplynulom kole gólom pokazil náladu bývalým spoluhráčom, v závere zápasu vyrovnal na 1:1.

Bol to pre vás špeciálny zápas a špeciálny gól?

Určite nie. Mám z gólu radosť, lebo nám priniesol bod. Získali sme ho na Slovane, má pre nás cenu zlata. Ale na Pasienkoch som už hral aj v drese iných tímov. Za Myjavu, Senicu… A góly som strelil aj iným bývalým klubom, predtým aj do siete nitrianskeho mužstva. Nebolo to pre mňa nič zvláštne. Mám pocit, že som sa na Pasienkoch cítil horšie, keď som tu bol domáci hráč.

Slovan ste opustili predčasne a za dosť nejasných okolností. Museli ste odísť?

Nehodnotím to tak, že som musel odísť. Dohodli sme sa na ukončení zmluvy.

Prečo vám teda pôsobenie na Pasienkoch nevyšlo?

Nepovažujem za zlý krok či chybu, že som bol v Slovane. Odohral som tu dosť zápasov, ak by som mal hovoriť o tom, že to nevyšlo, tak len preto, že som mal zmluvu na rok a rozišli sme sa po polroku.

Ako hodnotíte tento krátky pobyt?

Bola to pre mňa vysoká škola, dobrá skúsenosť, nielen futbalová, ale najmä životná. Našiel som si tu aj veľa kamarátov, s ktorými som stále v kontakte. Napokon som rád, že sa to takto skončilo, že už nie som v Slovane. Som teraz šťastnejší. Futbal ma opäť baví, páči sa mi atmosféra v Nitre, to sa nedá porovnať s tým, čo bolo nedávno.

Jedným z dôvodov predčasného odchodu mal byť fakt, že ste v júni v zápase o Česko-slovenský superpohár so Zlínom odmietli ísť kopať penaltu. Je to hlúposť?

Nie je, ale neodmietol som ju kopať. Ale je tiež pravda, že keď sa ma tréner pýtal, či si na ňu trúfam, povedal som, že nie, že nechcem ísť v prvej päťke. Mal som na to dôvod, o ktorom nechcem hovoriť.

Považujete návrat do Nitry za dobré rozhodnutie?

Určite. Už som o tom uvažoval aj skôr, keď skončila Myjava. Vtedy sa však ozval aj Slovan a dal som mu prednosť.

Nitra inkasovala na Pasienkoch hneď v úvode. Ako ste vnímali tento nepriaznivý vývoj?

Nebolo to nič príjemné. Možno to však uškodilo viac Slovanu. Otvorene, v našej hre nie je príliš veľa futbalovosti, ale hráme, na čo máme. Húževnatosťou, poctivosťou, tímovosťou sme napokon získali bod. Máme trochu problémy s prvými polčasmi, naše výkony bývajú v úvode vlažné a ustráchané. Za druhý polčas sme si bod zaslúžili.

Získali ste ho vďaka vášmu gólu, v tejto sezóne je už štvrtý, hoci nepatríte medzi strelcov…

Štyri góly je môj štandard za celú sezónu, teraz ich mám už po jedenástich zápasoch. Som spokojný, sám som to nečakal. Ale mal som aj dosť šťastia.

Nitra je príjemným prekvapením súťaže, po prvej polovici základnej časti je tretia. Je to už dobrý základ na prvú šestku, keď sa bude deliť tabuľka?

Ešte nie, hoci by nás potešilo, keby sme hrali o titul. Lenže teraz to bude ešte ťažšie. V prvej polovici tabuľky je to veľmi vyrovnané. Začali zaberať Žilina i Trenčín, idú dopredu a myslím si, že oni tam patria. Každý by chcel byť v prvej polovici tabuľky. My sa možno pobijeme s niekým o piate-šieste miesto. Musíme zostať realisti.

Ako hodnotíte súčasný nitriansky tím?

Máme viacero mladých hráčov, zbierajú skúsenosti. Sme nováčik a každý bod má pre nás cenu. Získali sme ich už dosť. Hra by mohla byť lepšia, ale nemáme typy futbalistov na krásny, kombinačný futbal. Možno sa to časom zlepší, keď sa viac zohráme a získame skúsenosti.

Slovenskú ligu poznáte veľmi dobre. Čo ste si mysleli pred jej štartom? Kde ste videli Nitru?

Počítal som sám pre seba a vychádzalo mi, že ak po budeme mať po jesennej časti dvadsať bodov, bude to veľmi dobré. A už ich máme 21 a do konca jesene zostalo ešte deväť zápasov. Hovoril som si tiež, že bude úspech, keď sa vyhneme boju o záchranu. A teraz sa uchádzame o prvú šestku. To je výborné.