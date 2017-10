El Maestro majstruje. Na obrátke Trnava uniká súperom

V sobotňajších stretnutiach dominovali domáce mužstvá, ich jediný bod získali práve Nitrania na Pasienkoch a strelili aj jediný gól hostí z hry zásluhou Kóňu. Skóroval ešte Žofčák v Žiline, ale vedúci gól michalovského tímu padol z penalty.

Hosťom nestačil, lebo po prestávke Žilinčania otočili vývoj a získali tri body. V nedeľu kolo dohrávali stretnutím Ružomberok – Prešov, ktorý sa skončil po uzávierke tohto vydania.

V oboch ťahákoch kola, ktoré sa uskutočnilo pred reprezentačnou prestávkou, sa rozhodovalo o bodoch v závere. V Bratislave Nitrania vyrovnali dve minúty pred koncom. V Trnave delilo dunajskostredský tím od zisku bodu osem minút. V závere však inkasoval v rozpätí dvoch minút dva góly.

DAC uľahčil Trnavčanom situáciu, pretože Živkovič videl hneď po prestávke druhú žltú kartu a opustil predčasne ihrisko. Domáci napokon využili druhopolčasovú presilovku a súpera zlomili. Rozhodca Kružliak ukázal v zápase jedenásť žltých kariet (päť domácim, šesť hosťom) a jednu červenú, nad čím sa taliansky tréner dunajskostredského tímu Marco Rossi pozastavil.

„Po 25. minúte nastala zmena, lebo rozhodca začal rozdávať karty za všetko, za každý kontakt. Hral a trénoval som Taliansku, Grécku, Maďarsku, Nemecku, Mexiku a nikde som sa s takýmto prístupom nestretol. Nehľadám alibi, ale domáci hrali divadlo, takto sa veľmi ťažko hralo,“ hodnotil Rossi.

Úplne iný názor vyjadril trnavský tréner Nestor El Maestro. „Kariet malo padnúť viac. Spartak je štatisticky najmenej faulujúci tím v lige, hráme férovo. Červenú kartu som videl už v prvom polčase, ale padla až v druhom,“ skonštatoval.

Kouč Spartaka vyzdvihol úroveň zápasu a zdôraznil, že má radosť zo zisku troch bodov. „Získali sme ich zaslúžene. Aj v hre jedenásť na jedenásť sme boli lepší. Jeden tím chcel vyhrať, druhý hrať na 0:0, čo bolo evidentné v prvom polčase,“ komentoval.

Hološko: O gól sme si koledovali, takto to ďalej nejde

Futbalisti Slovana si v stretnutí s Nitrou lepší štart nemohli želať: už v 8. minúte viedli 1:0. O gól sa postaral Filip Hološko, ktorý strelil piaty gól v slovenskej lige.

Potom už belasí Hrošša v nitrianskej bránke neprekonali a hrozilo, že súper môže vyrovnať. To sa aj naplnilo dve minúty pred koncom. Vyrovnal Tomáš Kóňa, ktorý pred príchodom do rodnej Nitry pôsobil práve na Pasienkoch.

Kým Kóňa mal z vyrovnávajúceho gólu radosť, Hološko bol sklamaný. „Dal som gól, ale nemôže ma tešiť, pretože nám nepriniesol víťazstvo. Chceli sme získať tri body a priblížiť sa čo najviac Trnave. Mrzí nás vyrovnanie o to viac, že prišlo v samom závere zápasu. O ten vyrovnávajúci gól sme si koledovali. Sme smutní, sme nešťastní, ale nebudeme sa vyhovárať, môžeme si za to sami. To čo sme predviedli, nie je dobré, takto to ďalej nejde. Máme na tom vinu všetci,“ vravel útočník Slovana.

Podľa neho sa v zápase dalo urobiť viac. „Problémom bol náš slabší pohyb, mali sme zvýšiť jeho intenzitu. Potrebujeme si vyčistiť hlavy, možno si urobiť na dva-tri dni voľno a potom sa pustiť opäť do prípravy na ďalšie stretnutia,“ doplnil strelec Slovana.

Nitriansky brankár Lukáš Hroššo síce inkasoval gól, ale je zatiaľ najúspešnejším mužom medzi žrďami v aktuálnom ročníku súťaže. Jeho tím dostal v jedenástich stretnutiach jasne najmenej gólov – len šesť. „Sme predovšetkým spokojní, že po polovici základnej časti sme na treťom mieste. V Bratislave sa nám podarilo prekvapiť.“

Podľa neho rýchly vedúci gól Slovanu nepomohol. „Prestal byť taký aktívny ako za stavu 0:0. V prvom polčase sme nechceli príliš otvárať hru, dobre sme bránili,“ zdôrazňoval.

Hroššo tvrdí, že z tretieho miesta po polovici základnej časti sa ešte nedajú robiť vážnejšie závery. „Budeme musieť pridať, lebo už asi neprekvapíme nikoho, každý sa na nás dobre pripraví. Myslíme na prvú šestku, ale ešte je to ďaleko,“ doplnil Hroššo.