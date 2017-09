Reklama na ligu. Pri otáčaní takéhoto zápasu rastie vaša sila, vravel Guľa

Posledným mohykánom bol bratislavský Slovan. Na nedeľňajší duel cestoval po 9. kolách v pozícii lídra a s ambíciou solídnu sériu natiahnuť. Ani jedno po skvelom futbalovom predstavení pod Dubňom neplatí. Žilinčania zdolali pred zrakmi viac ako 5-tisíc divákov belasých 3:2.

„Pri otáčaní zápasu s takým súperom, ktorý bol navyše v tabuľke bez prehry, rastie vaša sila. Išli sme za výhrou, ktorá je mimoriadne cenná. Chlapci aj takto zagratulovali Martinovi Králikovi k narodeniu syna. Slovan riskoval, čím prispel k dramatickosti duelu, ktorá sa musela páčiť aj tribúnam. Ďakujeme fanúšikom i súperovi za fér duel,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii kouč domácich Adrián Guľa.

Po slabom začiatku sezóny, v ktorom Žilinčania prehrali štyri z piatich zápasov, sa dostávajú do tradičnej gólovej i výkonnostnej pohody. Hrdinom stretnutia bol pre nich dvojgólový Jánošík.

Slovan viedol gólom Oršulu, ale tri góly v rade posadili domácich na trojbodového koňa. Presná strela Róberta Vitteka znamenala iba kozmetickú úpravu skóre.

„Gól trochu potešil, ale bol veľmi slabou náplasťou na prehru. Chceli sme si zo Žiliny zobrať nejaké body. Zápasu by možno viac svedčala remíza, i keď Žilinčania by po nej asi boli smutnejší. Takéto duely však môžu byť reklamou na slovenskú ligu. Hralo sa hore-dole, celkovo to bol veľmi dobrý futbal,“ hodnotil Vittek na klubovej stránke.